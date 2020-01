DirecTV EN VIVO Real Madrid vs. Atlético Madrid: hora y canales del derbi madrileño por la Supercopa de España

Partido EN DIRECTO Real Madrid vs. Atlético Madrid | VER Fútbol EN VIVO | Los ‘blancos’ y ‘Colchoneros’ llevan el derbi madrileño a la final de la Supercopa de España en Jeddah, Arabia Saudita. Este electrizante encuentro está programado para las 7:00 pm (España) y 1:00 pm (Perú) en el King Abdullah Sports City. La transmisión para televisión estará a cargo de Directv / Movistar+ / ESPN3 / beIN Sports y Mitele Plus.

Real Madrid vs. Atlético Madrid: Pronóstico

Partido de pronóstico favorable al Real Madrid, pese a que realmente el resultado es bastante incierto tras lo visto en esta Supercopa de España, en el que Atlético Madrid, pese a ser inferior, ha demostrado la capacidad para competir y sobreponerse a un escenario en contra, tanto en juego como en resultado.

En cuanto al historial de enfrentamientos, el balance de últimos enfrentamientos directos se presenta totalmente igualado, con muchos empates y con una victoria para cada equipo, lo que evidencia la tremenda igualdad que existe en estos derbis madrileños.

Árbitro del Real Madrid vs. Atlético Madrid

Árbitros: José María Sánchez Martínez, del Comité Murciano

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva

Estadio: King Abdullah Sports City, Arabia Saudita.

Hora del Real Madrid vs. Atlético Madrid

- Real Madrid vs. Atlético Madrid en Perú: 1:00 pm

- Real Madrid vs. Atlético Madrid en Ecuador: 1:00 pm

- Real Madrid vs. Atlético Madrid en Colombia: 1:00 p.m.

- Real Madrid vs. Atlético Madrid en México: 12:00 p.m.

- Real Madrid vs. Atlético Madrid en Argentina: 3:00 p.m.

- Real Madrid vs. Atlético Madrid en Uruguay: 3:00 p.m.

- Real Madrid vs. Atlético Madrid en Chile: 3:00 p.m.

- Real Madrid vs. Atlético Madrid en Paraguay: 3:00 p.m.

- Real Madrid vs. Atlético Madrid en Bolivia: 12:00 p.m.

- Real Madrid vs. Atlético Madrid en Venezuela: 12:00 p.m.

- Real Madrid vs. Atlético Madrid en Brasil: 3:00 p.m

- Real Madrid vs. Atlético Madrid en España: 7:00 p.m.

- Real Madrid vs. Atlético Madrid en Italia: 7:00 p.m.

Canales Real Madrid vs. Atlético Madrid

Para ver el partido Real Madrid vs. Atlético Madrid por la final de la Supercopa de España, debes saber que los canales con los derechos de transmisión variará según el país donde te encuentres. DirecTV, beIN Sports, ESPN3, Movistar+ y Mitele Plus son algunos de ellos.

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

República Dominicana Sky HD

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador Sky HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Italia Nove TV

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

España Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Deportes+, ESPN3

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela