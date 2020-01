Exjugador del Arsenal que intentó suicidarse: “Tomé pastillas con vodka”

De un tiempo a esta parte, el alcoholismo en el fútbol inglés era un ejercicio que no sorprendía. Y era historia conocida que Paul Merson, entonces jugador del Arsenal y volante de la Selección inglesa, tenía muy buenas migas con el alcohol, hecho que ratificó luego de su retiro.

Ahora, 13 años después de su salida del deporte rey, una columna suya en el rotativo británico ‘Daily Star’ saca al fresco al afán suicida y demás problemas mentales que aquejaron a Paul Merson.

El hoy exjugador de 51 años narra en su acápite que la depresión casi lo lleva al suicidio. “No encontraba una salida. Tenía las pastillas en la mano. No tomé las suficientes, pero las tenía ahí, con vodka”, cuenta Paul Merson en su artículo. “Fue espantoso, el único motivo por el que no lo hice fueron mi mujer y mis hijos”, agrega el exmediocampista del Arsenal.

Paul Merson

Otra razón que le evitó el infausto destino fue el miedo: “cuando estás así, no eres capaz de ver cómo salir”. Pero hoy es otro y sabe cómo ponerle cara al martirio. “Llamo a la gente si no me siento bien. Lo mejor es hablar. No me malinterpreten, tengo días malos, pero los días malos son mejores que antes”, se ufana Paul Merson.

La cura del inglés, quien jugó 257 partidos con Arsenal y logró dos ligas inglesas, llegó el 6 de enero de 2018. “Decidí que ya era suficiente. Nadie tuvo que decirme que necesitaba tratamiento. ‘Ya no quiero ser así. Tengo una familia’, pensé”, cuenta Paul Merson.