Cristiano Ronaldo vuelve a la cima

La tercera fue la vencida para Cristiano Ronaldo en este 2019. El astro portugués fue condecorado con el galardón al mejor futbolista del año en los undécimos premios Globe Soccer Awards, certamen que se llevó a cabo en Dubái.

Tras no ganar el Balón de Oro y los premios The Best, ambos otorgados al argentino Lionel Messi, el jugador de la Juventus cerró el año recibiendo un reconocimiento que se le ha hecho común en los últimos cuatro años. Gracias a su gran actuación en el cuadro de Turín, que también lo llevó a ser premiado como el mejor de la serie A italiana, Ronaldo sumó su sexto Globe Soccer Award (2011, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019), superando en las votaciones a Messi, al holandés Virgil van Dijk y al egipcio Mohamed Salah.

Por otro lado, su compatriota Joao Félix le sacó lustre a su gran temporada en Atlético de Madrid al adjudicarse el premio a futbolista revelación, galardón que en esta edición hizo su debut. El delantero de 20 años se impuso a grandes promesas del fútbol mundial como el ‘azulgrana’ Ansu Fati, el inglés Jadon Sancho y el noruego Erling Haaland.

En otros premios, el Liverpool fue elegido como el mejor equipo del año y Jurgen Klopp como el mejor entrenador, merecidos reconocimientos a la exitosa campaña de los ‘Reds’. Alisson Becker ganó a mejor portero, Lucy Bronze del Lyon a mejor jugadora, mientras que Ryan Giggs y Miralem Pjanic recibieron premios honoríficos a su carrera.