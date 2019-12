Maradona: conoce las historias, frases y momentos más polémicos del exfutbolista argentino [VIDEOS]

Diego Armando Maradona es uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol argentino y mundial. Sin embargo, así como su legado deportivo fue extenso, también lo han sido sus polémicas a lo largo de su carrera.

Luego de la más reciente declaración del 'diez’, sobre que “lo llevaron los ovnis” tras desaparecer por irse de fiesta tres días, su vida fuera de las canchas volvió a la palestra pública. Si no recuerdas cuáles son las frases y momentos que más llamaron la atención de Maradona, quédate en esta nota para repasarlos.

‘La mano de Dios’

Esta quizás es el hecho deportivo más polémico que Diego Maradona alguna vez se atrevió a hacer en el campo de juego.

El contexto fue el caldo de cultivo propicio para que se diera: Argentina vs Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 1986. La 'guerra de las Malvinas’ estaba todavía fresca en la memoria de los sudamericanos, por lo que el encuentro fue considerado -y disputado- como un verdadero combate bélico.

Luego de un reñido primer tiempo, a los 51 minutos, Maradona se inventó un gol que hoy no podría cobrarse por el VAR. Diego intentó cabecear el balón en el área inglesa y alzó su mano izquierda para desviar su trayectoria.

Pese a que los defensas ingleses le reclamaron al árbitro sobre lo flagrante de la falta, el gol terminó siendo válido. Ese día, Maradona le regaló a la Argentina una victoria que, pese a que no les recuperaría la soberanía del archipiélago, servía para alimentar la moral de todo un país.

Maradona en campaña antidrogas

Años antes, en 1984, Diego Armando Maradona ya era considerado uno de los futbolistas más importantes del mundo. El delantero, por entonces en el Barcelona de España, marcaba la pauta dentro y fuera del estadio.

Su imagen era la influencia máxima del deporte, por lo que fue el blanco perfecto para protagonizar más de una publicidad. Una de ello provino de la Generalitat de Cataluña, que lo convocó para grabar un spot televisivo en contra del consumo de drogas. Ironías de la vida.

“Hazme un favor, disfruta de la vida. Si te ofrecen droga, simplemente dí no”, decía el joven Maradona, que años después sufriría por lo mismo que pidió al mundo ser tajante y rechazar.

“Me cortaron las piernas”: Maradona retirado del Mundial 1994 por dóping

1994 fue un año difícil para Diego Maradona. En el Mundial de Estados Unidos de ese año, el ‘Pelusa’ llegaba con la expectativa de repetir lo logrado con Argentina en las anteriores ediciones -campeón en 1986 y subcampeón en 1990-.

Empezó ganando sus dos primeros partidos, 4-0 ante Grecia y 2-1 contra Nigeria. Sin embargo, nadie pensaría que en ese último cotejo la historia cambiaría para siempre.

Maradona resultó sorteado para pasar el control antidopaje. Horas después se conoció que el astro dio positivo por consumo de efedrina. La imagen de él saliendo de la mano de una enfermera fue la última suya en un Mundial.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) decidió retirar inmediatamente al ‘diez’, incluso antes de que se practicara la contraprueba. Días más tarde, visiblemente afectado por la situación, Diego Maradona declaró públicamente que sentía que le “habían cortado las piernas”.

La sanción por dar positivo en la prueba antidóping fue de 15 meses.

“La pelota no se mancha”

Tras la sanción que lo alejó de jugar al fútbol por 15 meses, Maradona intentó esquivarla siendo entrenador. Dirigió al Deportivo Mandiyú y a Racing entre 1994 y 1995; sin embargo, su deseo de volver a vestirse de corto lo haría regresar a Boca Juniors hasta 1997.

Luego de casi 4 años de inactividad, ‘Maradó’ le diría adiós definitivamente a su etapa como jugador el 10 de noviembre de 2001. Ese día se jugó un fastuoso partido de despedida que contó con la presencia de grandes figuras del balompié argentino y mundial, entre ellos 'el Maestrito’ Nolberto Solano.

El encuentro terminó 6-3 para el equipo del Diego, pero lo que quedó para la historia fue el discurso que dio para los más de 60 mil hinchas que colmaron esa tarde ‘La Bombonera’ de Boca.

“El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo (...) porque se equivoque uno, no tiene por qué pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, declaró Maradona y se llevó el aplauso de toda una nación.

Durante su alocución, intentó disculparse y excusarse por los excesos que cometió durante su vida profesional con el fútbol. “Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlos felices a todos ustedes”, afirmó.

Maradona y la agresión a su novia

Uno de los episodios más oscuros dentro de la vida de Diego Armando Maradona fue cuando agredió de manera flagrante a una de sus exparejas.

En 2014, su entonces novia Rocío Oliva grabó al exseleccionado argentino mientras estaba en la sala de su departamento en Buenos Aires sin imaginar que también registraría un ataque contra ella.

‘El Diego’ se paró de su sofá, en aparente estado de ebriedad, y le recriminó a Oliva de 24 años por su uso constante del teléfono celular. De pronto, y sin dejar de grabar, le propinó dos golpes.

Maradona se defendería después afirmando que le había golpeado al teléfono y no a ella. El video fue difundido por la misma Rocío Oliva a través de un canal de televisión argentino.

Maradona y la conferencia de prensa más polémica de su carrera

En las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, Argentina llegó a la última fecha con la obligación de ganar para asegurar el pase directo al Mundial, y en aquel entonces Diego Maradona era el director técnico. El equipo a vencer fue su clásico rival, Uruguay, en el estadio Centenario de Montevideo.

Contra todo lo planificado -debido a que los charrúas también necesitaban ganar para clasificar directamente-, Argentina se llevó los tres puntos al derrotar por 1-0 al dueño de casa.

Inmediatamente, Maradona estalló en felicidad y se cobijó en un abrazo eterno con su comando técnico en el campo de juego. Pese a que la prensa lo rodeaba, Diego no se calló nada de lo que pensaba y apuntó contra “todos los que no creyeron” en su proceso.

La situación fue similar, aunque menos eufórica, en la posterior conferencia de prensa.