Mosquera y Alan Diez protagonizaron candente discusión en vivo: “Me estás silenciando” [VIDEO]

Pese a la alegría que Roberto Mosquera le dio a la gente de Juliaca por haber sacado campeón al Deportivo Binacional por primera vez en su historia, el entrenador peruano volvió a arremeter contra las autoridades de la mencionada ciudad por el tema de la corrupción.

Durante la transmisión del programa Fox Sports Radio Perú, el dos veces campeón de la Liga 1 como técnico empezó a hablar de los temas políticos que afectan a Juliaca y que, de alguna manera, considera que influyeron para el lamentable deceso de Juan Pablo Vergara.

“Después de Lima, la ciudad más corrupta es Juliaca. Por eso, cuando he hablado en la alcaldía, les he dicho que se dejen de hacerse los distraídos con el dinero de Juliaca y que los 'Mamanis’ no van más. Los cincos últimos gobiernos corruptos del Perú, han hecho posible que no haya una resonancia magnética, la cual afectó a Juan Pablo Vergara”, empezó diciendo el exestratega de Binacional.

Mosquera poniendo el dedo en la herida en @FS_RadioPeru: "Después de Lima, la ciudad más corrupta es Juliaca". No sorprende su demora en renovar con Binacional. pic.twitter.com/el9y6LDXM1 — Julio Estrada - TVK (@JulioEstradaTVK) December 20, 2019

“Hay dos jueces que están peleando por aclarar el tema de Odebrecht y están peleando contra el mismo Poder Judicial donde están ‘Los Cuellos Blancos’. Ellos los quieren sacar hasta antes de que lleguen a terminar la investigación”, agregó.

Cuando Roberto Mosquera pronunciaba estas palabras, Alan Diez lo interrumpió por hablar de temas que no correspondían con la línea del programa. Esto provocó una candente discusión.

“Esto es un programa deportivo”, le señaló el conductor de Fox Sports Radio Perú. “Estás equivocado, el fútbol ha pasado a ser un vehículo cultural. Tú me estás silenciando. Ha muerto una persona y me dices ‘ya, ahí no más’. Me cortas un momento que es importante, que detrás hay una familia que está dolida y nadie dice nada. Cuando me invitaste, me hubieses dicho esto se puede hablar y esto no", respondió enérgicamente el técnico de 63 años.

Video completo de las declaraciones de Roberto Mosquera