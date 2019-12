WWE SmackDown EN VIVO ONLINE: hora y canal para ver el penúltimo show de la marca azul

WWE SmackDown EN VIVO | Ver WWE en español por Internet Gratis | TRANSMISIÓN ONLINE TV | LIVE STREAMING | HOY se llevará a cabo (EN DIRECTO vía Fox Sports 3) el penúltimo show de la marca azul.

Este programa de lucha libre se realizará en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, y podrás seguir el minuto a minuto de las incidencias y los resultados de los combates a través de La República Deportes.

¿A qué hora ver EN VIVO WWE SmackDown Live?

Para ver Friday Night SmackDown, en donde se espera una respuesta de Bray Wyatt por el ataque sufrido en el evento TLC por parte de Daniel Bryan, podrás verlo a partir de las 8:00 p. m. (hora de Perú). Aquí te dejamos los horarios para que no pierdas uno de los programas con más antiguos de la WWE:

Honduras - 7:00 p. m.

El Salvador - 7:00 p. m.

Nicaragua - 7:00 p. m.

Costa Rica - 7:00 p. m.

México - 7:00 p. m.

Ecuador - 8:00 p. m.

Colombia - 8:00 p. m.

Panamá - 8:00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York, Florida) - 8:00 p. m.

Bolivia – 9:00 p. m.

Venezuela - 9:00 p. m.

Paraguay - 10:00 p. m.

Chile - 10:00 p. m.

Argentina - 10:00 p. m.

Uruguay - 10:00 p. m.

Brasil - 10:00 p. m.

El WWE SmackDown de esta noche también tendrá la lucha entre Bayley y Dana Brooke. La campeona femenina de la marca azul aceptó las provocaciones de la rubia en las redes sociales y tendrá que afrontar un combate en donde su título no estará en juego.

El penúltimo show de SmackDown en el 2019 también ofrecerá la presencia del grupo The New Day, quienes luego de una exitosa defensa del título en WWE TLC tendrán que enfrentarse ante Shinsuke Nakamura y Cesaro en una lucha donde los cinturones en parejas no estarán en juego.

¿En qué canal ver EN VIVO WWE SmackDown en español gratis?

Para poder seguir todos los pormenores de WWE SmackDown en español, podrás recurrir al siguiente canal de transmisión para América Latina: Fox Sports 3.

Sin embargo, si prefieres sintonizarlo en inglés, en Estados Unidos podrás verlo EN VIVO por FOX y por Internet a través de WWE Network.

Mejores momentos del anterior WWE SmackDown