Pablo Ceppelini se convierte en el nuevo refuerzo de Cruz Azul

QUERIDA HINCHADA, DIRIGENTES Y FUNCIONARIOS DE ATLÉTICO NACIONAL. Quiero agradecerles de corazón, por todo el apoyo, la confianza y el cariño que me han brindado a lo largo de este año. Me hicieron sentir como en casa, y amar esa hermosa ciudad entre las montañas. Cada vez que me puse esa gloriosa camiseta, cada vez que pise la cancha, lo hice agradeciendo a Dios y dejando lo mejor de mi, poniendo el corazón en cada jugada y dejando hasta la última gota. Verlos felices era mi felicidad, y mi deseo era darles muchas más alegrías. Hoy me toca partir, pero quiero que sepan que gracias a ustedes me voy sintiéndome Paisa, y donde quiera que vaya siempre los recordare. Eternamente agradecido haber sido parte del Club mas grande de Colombia y uno de los grandes de America. Mi deseo es que no sea un adiós, sino un hasta luego. GRACIAS 🟢⚪️💚🤍 @NacionalOficial