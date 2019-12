Mike Tyson le enseña a boxear a Serena Williams: “No quisiera subirme al ring con ella” [VIDEO]

El ex boxeador de Brooklyn busca mantenerse activo y relevante a sus 53 años. Primero se dio a conocer un video de Mike Tyson en donde enseñaba algunas técnicas de boxeo a luchadores de artes marciales mixtas (MMA).

Ahora Mike, ha publicado en sus redes sociales una grabación junto a la ex campeona de tenis Serena Williams. La estrella del deporte blanco recibe indicaciones para dar golpes, imágenes que ya han recorrido el mundo.

La reunión sucedió en Boca Raton, Florida. El boxeador y la tenista fueron parte de una sesión de entrenamiento perteneciente al campus de la pretemporada realizada por el entrenador de Serena, Patrick Mouratoglou.

Tyson asumió el rol de entrenador. Le explicó a la a la campeona algunos movimientos básicos como el “jab” y el “directo”. Sosteniendo el costal desde detrás, Tyson alentaba a la deportista de Michigan que llegó a ser la número 1 en ranking WTA.

“No quisiera subir al ring con esta GOAT (‘La mejor de todos los tiempos’)”, tuiteó el famoso boxeador junto al respectivo video.

Serena se notaba predispuesta, dando golpes y sin bajar su rendimiento. Demostrando el poder que contenía en sus puños.

“Ella tiene mucho poder”, añadió Tyson en su cuenta de Instagram.

“Ojalá estuviera allí”, se lamentó la actriz Hilary Swank, famosa por su interpretación de una boxeadora en la cinta “Golpes del destino” (“Million Dollar Baby”).

Tyson Ranch: Un imperio de cannabis

Mike continúa con sus negocios vinculados a la producción y cultivo de cannabis. A mediados del año, en junio, presentó “Tyson Ranch” su empresa destinada a la comercialización y consumo de marihuana.

Este modelo de negocio incluye como su nombre lo indica la apertura de un rancho en el desierto de California para ofrecer una experiencia holística.

“No merezco menos porque tengo pechos y ellos no”

En tanto, Williams, aunque se encuentra en sus últimos momentos del tenis profesional no ha dejado de aprovechar cada plataforma para hacer sentir su opinión en cuanto a la diferencia salarial entre el circuito masculino y femenino.

“No merezco menos porque tengo pechos y ellos no. Definitivamente ese no es el caso”, declaró Williams para el portal Tennis World USA.

“Trabajé igual de duro desde que tenía tres años o antes, definitivamente sé que toda mi vida me he dedicado a ser una atleta de primer nivel y no me deberían pagar menos por mi género”, finalizó su idea la campeona del tenis.