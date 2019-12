Carlos Zambrano: “Rechacé al Liverpool hace un par de temporadas”

Sorprendió a todos con sus declaraciones. Carlos Zambrano, referente de la defensa peruana, comentó que el Liverpool de Inglaterra se lo quiso llevar cuando el recio central se encontraba en la Bundesliga, precisamente en el Eintracht Frankfurt.

El programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes tuvo como invitado de honor a Zambrano el día jueves 19 de diciembre. Fue ahí donde aseguró que el gigante de Europa estaba interesado en contar con sus servicios, pues en la temporada 2015/16 el Liverpool tuvo muchas bajas en defensa.

El exdefensa del Schalke 04 explicó por qué no se dio su llegada al cuadro de Anfield. “En mi último año en Frankfurt, cuando estábamos peleando la baja. Una semana antes de la pretemporada, al Liverpool se le lesionaron todos sus centrales, ya estaba Jürgen Klopp en club y me piden en ese momento. Pero una semana antes le había prometido a mi entrenador que me quedaba en el club y peleaba la baja”, expuso ‘El Káiser’.

Así como el Liverpool, Zambrano manifestó que el Sevilla de España también quiso contar con él en más de una ocasión. Sin embargo, el club alemán, donde jugó desde 2012 hasta 2016, no decidió liberarlo, pues esperaba mucho dinero por su pase.

“Siempre fue un sueño jugar en Sevilla o Liverpool. Gracias a Dios tuve la oferta de esos dos equipos", reconoció ‘El León’, quien se encuentra en búsqueda de un nuevo destino tras no contar con oportunidades en el Dynamo de Kiev de Ucrania.

Se especula que podría llegar a Alianza Lima, pues manifestó que “sí o sí quiere jugar en Alianza”, pero el zaguero de 30 años -por ahora- desea continuar su periplo en Europa. Portugal, Holanda o Turquía aparecen en el radar de opciones como posibles destinos. Si no llega a concretarse alguna chance en el Viejo Continente, podría iniciar alguna conversación con el cuadro ‘Grone’, que disputará la Copa Libertadores 2020.