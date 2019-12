Arteta será presentado el viernes como nuevo DT del Arsenal

Un viejo conocido vuelve a casa. Mikel Arteta, exjugador y capitán del Arsenal, volverá a la institución, pero esta vez como entrenador. Se confirmó que el vasco, quien trabajó con Pep Guardiola desde el año 2016, asumirá la dirección técnica del cuadro londinense, que viene en picada desde comienzos de temporada.

“Es una persona increíble, un buen entrenador, con buena ética de trabajo y por eso está con nosotros. Está hablando con el Arsenal, pero no sé qué va a pasar”, expresó el extécnico del Barcelona el pasado martes 17 sobre la situación del –aun- integrante de su cuerpo técnico.

El ex jugador del Arsenal recaló en el ‘gooner’ en el año 2011, tras seis exitosas temporadas en el Everton. Se hizo referente rápidamente por su templanza y calidad futbolística y se ganó la capitanía, alternándola con Thomas Vermaelen, en la temporada 2012/2013. Vistió los colores rojiblancos durante 5 campañas seguidas, donde pudo obtener títulos domésticos como la FA Cup o la Community Shield.

Mikel Arteta gave an emotional speech to Man City players/staff at Etihad Campus this morning before leaving to complete formalities of appointment as Arsenal head coach. #MCFC training taking place now without him. Arteta to be presented by #AFC on Friday https://t.co/Q57Wg3ra2i