EN VIVO Valencia vs. Ajax: pronóstico, horario y canal por la Champions League

Ajax vs. Valencia EN VIVO Champions League | HOY martes 10 de diciembre desde el Estadio Johan Cruyff Arena por la última jornada de la fase de grupos. La transmisión se realizará ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN2 e incidencias con fotos, goles y videos en Larepublica.pe.

Es ahora o nunca: si el Valencia quiere ver su nombre en los octavos de final de la Champions League está obligado a ganar en Ámsterdam, el martes contra el Ajax, o a imitar el mismo resultado que firme el Chelsea contra el Lille.

Han sido unos primeros meses de temporada muy movidos en Valencia, pero el conjunto che ha logrado superar los momentos de inestabilidad y ha llegado a la última jornada de la fase de grupos de la ‘Champions’ dependiendo de sí mismo.

Las cuentas están claras: una victoria ante el Ajax en el Johan Cruyff Arena de la capital neerlandesa clasifica a los de Albert Celades a las eliminatorias de la máxima competición continental, algo que la afición del Valencia no disfruta desde hace siete temporadas.

El desafío no va a ser nada sencillo, porque el Ajax, líder de la llave H con 10 unidades -dos más que Valencia y Chelsea, y por tanto todavía no clasificado a octavos- solo ha perdido dos encuentros de trece esta temporada en su estadio.

El espectacular partido contra el Chelsea y las dos últimas victorias ligueras ante Villarreal (2-1) y Levante (4-2) han llenado de moral del Valencia, que dio un paso al frente luego de la destitución del anterior entrenador, Marcelino García Toral, el 11 de septiembre.

Ajax vs. Valencia EN VIVO: horario del partido por Champions League

La transmisión del Ajax vs. Valencia EN VIVO por la Champions League iniciará a las 3:00 p. m. (horario peruano). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este compromiso:

- Perú: 3.00 p.m.

- México (Centro): 3.00 p.m.

- Ecuador: 3.00 p.m.

- Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

- Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

- Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

- Colombia: 3.00 p.m.

- Argentina: 5.00 p.m.

- España: 9.00 p.m.

- Uruguay: 5.00 p.m.

- Paraguay: 5.00 p.m.

- Chile: 5.00 p.m.

- Brasil: 5.00 a.m.

- Bolivia: 4.00 p.m.

- Venezuela: 4.10 p.m.

- Canadá: 3.00 p.m.

- Panamá: 3.00 p.m.

- Italia: 9.00 p.m.

- Francia: 9.00 p.m.

- Alemania: 9.00 p.m.

- Portugal: 9.00 p.m.

- Holanda: 9.00 p.m.

- Inglaterra: 8.00 p.m.

Ajax vs. Valencia EN VIVO: canales del partido por Champions League

Para no perderte los pormenores del Ajax vs. Valencia EN VIVO por la UEFA Champions League, podrás seguirlo por los siguientes canales de transmisión: ESPN 2, ESPN Play, Movistar+ y MiTele Plus.

Perú: ESPN 2 EN VIVO, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Brasil: ESPN Brasil, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

España: Movistar+ Liga de Campeones EN VIVO, MiTele Pus, ESPN Play

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

Ajax vs. Valencia EN VIVO: alineaciones probables por Champions League

Ajax: Onana - Dest, Blind, Veltman, Tagliafico - Van de Beek, Lisandro Martínez, Edson Álvarez - Ziyech, Tadic, Promes. DT: Erik Ten Hag.

Valencia: Jaume - Wass, Diakhaby, Gabriel, Gayá - Soler, Parejo, Coquelin, Ferran - Rodrigo, Gameiro. DT: Albert Celades.