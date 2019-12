Bengoechea sobre Riojas: “Es un problema conmigo, he decidido no contar con él para las finales” [VIDEO]

Fue una de las piezas claves en las semifinales frente a Sporting Cristal, y hoy brilla por su ausencia en el esquema de Alianza Lima. Pablo Bengoechea se refirió a la no convocatoria de Hansell Riojas para enfrentar a Binacional, el uruguayo descartó las lesiones y aseguró que todo se trataba de un problema personal que guarda con el defensa.

Este martes en conferencia de prensa le consultaron al DT blanquiazul la ausencia del defensa de 28 años de edad, que sí estuvo presente en la clasificación previa frente a los ‘celestes’. El Profe fue tajante en su respuesta.

“Con respecto a Riojas es un problema personal conmigo, donde he tomado la decisión de no contar con él para las finales”, sentenció el estratega.

Riojas venía de jugar los 90’ en los partidos de ida y vuelta. Luego de su presentación en el Estadio Nacional donde consiguieron el pase a la final, el defensa no volvió a aparecer en la lista de convocados.

Pablo Bengoechea contra el VAR

Dentro de la rueda de prensa realizada en Lurín, Bengoechea siguió criticando los criterios que se tuvieron dentro de la sala del VAR. Incluso, el uruguayo aseguró que había recibido una información donde le señalaban que el implemento de la tecnología en las finales fue adrede.

“Ustedes (a los periodistas) reciben información de muy buena fuente sobre cosas que pasan y no sale a la luz pública porque no se pueden decir. Nosotros también recibimos información de muy buena fuente que el VAR fue puesto adrede, que fue queriendo, yo también siento eso, lo sé de muy buena fuente, no lo voy a decir porque le voy a crear un problema a una persona que nos avisó", manifestó.