Barcelona vs. Mallorca EN VIVO por LaLiga: hora, canal y cómo ver ONLINE GRATIS el partido

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 16 de la Liga Santander 2019, este sábado 7 de diciembre, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports / Movistar LaLiga / Mitele Plus. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: historial de partidos

FC Barcelona 5 – 0 Mallorca (Liga Santander, 06/04/2013).

Mallorca 2 – 4 FC Barcelona (Liga Santander, 11/11/2012).

Mallorca 0 – 2 FC Barcelona (Liga Santander, 24/03/2012).

FC Barcelona 5 – 0 Mallorca (Liga Santander, 29/10/2011).

Mallorca 0 – 3 FC Barcelona (Liga Santander, 26/02/2011).

Alineaciones Barcelona vs. Mallorca

Barcelona: Ter Stegen; Junior Firpo, Lenglet, Piqué, Sergi Roberto; Rakitic, Busquets, De Jong; Griezmann, Leo Messi y Luis Suárez.

Mallorca: Reina; Sastre, Valjent, Raíllo, Gámez; Baba, Febas, Salva Sevilla, Kubo, Dani Rodríguez; y Budimir.

