Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO: hora y canal de transmisión del partido por Liga Santander

Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO | Ver Real Madrid vs. Espanyol Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | LIVE STREAMING | Se enfrentan (EN DIRECTO vía ESPN, DirecTV, Movistar LaLiga y MiTele Plus) por la jornada 16 de la Liga Santander.

Este encuentro del fútbol español se jugará en el mítico Santiago Bernabéu y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias, las jugadas polémicas, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Espanyol por La Liga Santander?

El partido entre Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO está programado para las 4:00 p. m. (hora de España). Aquí te dejamos los horarios en el mundo:

México - 6:00 a. m.

Perú - 7:00 a. m.

Colombia - 7:00 a. m.

Ecuador - 7:00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Florida, Washington y Nueva York) - 7:00 a. m.

Bolivia - 8:00 a. m.

Venezuela - 8:00 a. m.

Paraguay - 9:00 a. m.

Argentina - 9:00 a. m.

Uruguay - 9:00 a. m.

Chile - 9:00 a. m.

Brasil - 9:00 a. m.

Real Madrid afronta con optimismo el partido de la decimosexta jornada de la Liga Santander para consolidar una racha ganadora tras vencer en los dos últimos encuentros de la competición contra Alavés a domicilio (2-1) y contra Real Sociedad en su campo (3-1). Desde el inicio de la competición, los locales han vencido en nueve de los 15 partidos jugados hasta ahora y han conseguido encajar 30 tantos a favor y 11 en contra.

Por su parte, Espanyol sufrió una derrota ante Osasuna en el último partido (4-2), de modo que una victoria frente a Real Madrid le ayudaría a mejorar su trayectoria en la presente temporada de La Liga.

En cuanto al rendimiento como local, Real Madrid ha ganado cinco veces y ha empatado dos veces en siete partidos jugados hasta ahora, unas cifras que hablan bastante bien de la escuadra de Zinedine Zidane cuando juega en su casa.

“Este tramo hasta navidad es muy importante para nosotros. Los jugadores intentan hacer de todo porque juegan cada tres días y es importante no solo entrenar, también descansar, comer bien, recuperar. Tenemos a los mejores doctores y fisios, y los jugadores lo saben”, dijo el técnico merengue.

En el papel de visitante, Espanyol ha vencido dos veces y ha empatado dos veces en sus siete encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que deberá esforzarse en arañar puntos en su visita al estadio de Real Madrid para intentar romper las estadísticas.

Con respecto a los anteriores partidos de La Liga entre ambos contendientes en este estadio, Real Madrid ha conseguido ganar 22 veces a Espanyol, mientras que este lo ha hecho en una ocasión; adicionalmente, los otros tres encuentros restantes finalizaron con un empate. Asimismo, es destacable la racha de los locales, que llevan siete partidos seguidos ganando en casa frente al elenco de Cataluña.

La última vez que jugaron ambos conjuntos por Liga Santander fue en enero de 2019 y el partido acabó con un marcador de 2-4 favorable a la Casa Blanca.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla de posiciones de la Liga Santander, podemos ver que Real Madrid se sitúa por delante del Espanyol con una ventaja de 22 puntos. El equipo de Zidane se sitúa en el segundo puesto con 31 puntos en el casillero. Por su lado, los visitantes cuentan con nueve puntos y ocupan la decimonovena posición en la competición.

Canal de transmisión para ver EN VIVO Real Madrid vs. Espanyol por Liga Santander

Para no perderte los pormenores del Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO por la Liga Santander, podrás sintonizarlo por los siguientes canales de transmisión:

Argentina: ESPN, ESPN Play, DirecTV, DirecTV Play

Perú: ESPN, ESPN Play, DirecTV, DirecTV Play

Bolivia: ESPN, ESPN Play, DirecTV, DirecTV Play

Brasil: ESPN, ESPN Play, DirecTV, DirecTV Play

Chile: ESPN, ESPN Play, DirecTV, DirecTV Play

Colombia: ESPN, ESPN Play, DirecTV, DirecTV Play

Ecuador: ESPN, ESPN Play, DirecTV, DirecTV Play

España: ESPN EN VIVO, ESPN Play, DirecTV EN VIVO, Movistar La Liga, MiTele Plus.

Paraguay: ESPN, ESPN Play, DirecTV, DirecTV Play

Uruguay: ESPN, ESPN Play, DirecTV, DirecTV Play

Venezuela: ESPN, ESPN Play, DirecTV, DirecTV Play

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Espanyol por Liga Santander

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos/Modric, Valverde; Isco, Rodrygo/Bale y Benzema.

Espanyol: Diego López; Pipa/Víctor Gómez, David López, Bernardo, Calero, Pedorsa; Granero, Marc Roca, Darder; Wu Lei y Calleri/Campuzano.