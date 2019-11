“Los voy a querellar”: Carlos Moreno responde a las acusaciones de la dirigencia de Universitario

Carlos Moreno, ex administrador de Universitario de Deportes, se refirió a las acusaciones de ser “la pantalla de una organización delictiva” de parte de Raúl Leguía. El exdirectivo indicó que denunciará al actual entorno dirigencial.

Como se recuerda, durante el último balance económico del club, Leguía señaló que se encontró una deuda de 39 millones de soles, el cual respondía a la actividad de una organización delictiva que fue denunciada a la Fiscalía.

“Decir que les dejamos una deuda corriente de 40 millones es una de las tantas mentiras de esta gente y para colmo son muy torpes, porque inician su exposición diciendo que no tienen información financiera y luego me acusan falsamente que les dejé una deuda de cuarenta millones. Igual los voy a querellar”, indicó Moreno a Radio Ovación.

Sobre la utilización del dinero,el exdirectivo aseveró que se buscó sanear las deudas de la 'U'. “Lo cierto y real es que recibimos el club con 28 millones de pasivo corriente y lo dejamos en 18 millones. Pudimos reducir los montos a pesar de todas las inversiones que efectuamos para poner en valor los activos del club, lo cual esta gente no hace absolutamente nada. Y es que nos les interesa en lo más absoluto hacer efectivo el plan de reestructuración...”, agregó.

Las críticas para la actual administración del club crema liderada por Leguía no se detuvieron. “Como serán de incapaces los que ahora administran Universitario que no tienen poderes inscritos y ahora están queriendo firmar contratos sin poderes. Sin duda esto podría perjudicar a la economía del club no solo para el año 2020 sino años posteriores”, señaló.

Sobre la salida de Angel Comizo, Moreno indicó que fue una “total falta de respeto” hacia ténico argentino. “Yo me pregunto, cómo no les va a salir caro si ellos mismos se han puesto unos ‘sueldazos’”, enfatizó.