Real Madrid vs. Alavés EN VIVO: horario, canal de transmisión y dónde ver LaLiga Santander

Real Madrid vs. Alavés EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan HOY por la decimoquinta jornada de LaLiga Santander, HOY desde las 7:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio de Mendizorroza. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

El próximo sábado a las 07:00 se disputará el partido de la decimoquinta jornada de LaLiga, en el cual veremos disputarse la victoria a Alavés y a Real Madrid en el Estadio de Mendizorroza.

Alavés encara con ánimos reforzados el encuentro de la decimoquinta jornada ante Real Madrid para encauzar una racha ganadora tras vencer sus dos últimos partidos 2-0 y 3-0, el primero contra Eibar como visitante y el segundo contra Real Valladolid en su feudo. Desde el inicio de la competición, los locales han ganado en cinco de los 14 partidos jugados hasta ahora y han logrado encajar 16 goles a favor y 18 en contra.

En el lado de los visitantes, Real Madrid venía de vencer sus dos últimos encuentros por 3-1 y 4-0, el primero ante Real Sociedad en su campo y el segundo ante Eibar a domicilio, por lo que pretende mantener su racha de victorias en el estadio de Alavés.

De los 13 partidos que ha jugado en esta temporada de LaLiga, Real Madrid ha ganado en ocho de ellos con un balance de 28 tantos marcados frente a 10 encajados.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, Alavés ha vencido cuatro veces, ha perdido en una ocasión y ha empatado dos veces en siete partidos jugados hasta ahora, de manera que no podremos saber cuál será su destino en este encuentro ante el Real Madrid, pero sí que deberá esforzarse para ganar.

En el papel de visitante, Real Madrid ha sido derrotado en una ocasión y ha empatado dos veces en sus seis encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que se trata de un rival acostumbrado a sacar puntos a domicilio, así que Alavés deberá estar alerta si no quiere dejarse puntos en casa.

Prestando atención a las estadísticas de los encuentros anteriores entre ambos equipos en LaLiga, observamos que Madrid ha vencido en seis ocasiones a Alavés, mientras que éste ha ganado una vez, y en los otros dos encuentros disputados el resultado fue un empate.

La última vez que se enfrentaron Alavés y Madrid en esta competición fue en febrero de 2019 y el partido concluyó con un resultado de 3-0 a favor de Madrid.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de LaLiga, podemos ver que ambos equipos están separados por 10 puntos a favor de Real Madrid. Alavés llega al encuentro con 18 puntos en su casillero y ocupando la decimotercera plaza antes del partido. Por su parte, Real Madrid tiene 28 puntos y ocupa la segunda posición en la clasificación.

Real Madrid vs. Alavés EN VIVO: horarios por LaLiga Santander

El partido entre Real Madrid vs. Alavés EN VIVO ONLINE se realizará a las 07:00 horas en territorio nacional, si no estás en Perú, aquí están los horarios en el mundo:

Real Madrid vs. Alavés EN VIVO: canales para ver el partido por la Liga Santander

Si deseas ver el Real Madrid vs. Alavés EN VIVO Transmisión por Internet tendrás que engancharte a la señal televisiva de ESPN. En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir MINUTO a MINUTO ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes.

