Diego Carlos recuerda la muerte de Emiliano Sala, su excompañero en el Nantes

La herida aún está fresca. Diego Carlos, defensor brasileño del Sevilla FC, se quebró cuando un medio español le consultó sobre los momentos previos a la confirmación del fallecimiento del exdelantero argentino, Emiliano Sala.

“Le llamaba y no me contestaba. Vi que al final el avión no había llegado”, comentó Carlos a La Sexta. Fue inevitable que el reacio defensor no rompa en llanto al recordar esos trágicos momentos en su vida, profesional y personal. El brasileño mantenía una gran relación amical con Sala, pues compartieron varios años de vestuario en el club Nantes de la primera división de Francia.

Emiliano Sala había sido traspasado al Cardiff City, en aquel momento se encontraba en la English Premier League luchando por no descender de categoría. Recurrieron a los servicios de Sala, otrora goleador del equipo amarillo y por quien pagaron una cifra cercana a los 15 millones de libras esterlinas, récord en transferencias para el equipo galés.

“Llegué a casa, meditaba en la cama y he llorado. Mi hijo me preguntaba, ¿qué te pasa papá? Yo no sabía qué decir. Papá ha perdido a un amigo, a un gran amigo. Emiliano era una persona increíble. Muy feliz. Todos los días que llegábamos para entrenar estaba sonriendo. Siempre sigo a personas que quieren llegar siempre más lejos de su tope, que hacen de todo para conseguir sus sueños. Este era Emiliano”, testificó Diego Carlos al portal hispano.

Una de las entrevistas más emocionantes que he hecho. La primera vez que Diego Carlos habla de su gran amigo Emiliano Sala tras su fallecimiento hace poco más de un año. pic.twitter.com/w22o3K1xda — Leandro Iglesias (@leandrosexta) November 26, 2019

El periodista Leandro Iglesias, reportero de La Sexta, manifestó en su cuenta de Twitter que la entrevista que le hizo al central del Sevilla es una de las más fuertes de su carrera. “Es una de las entrevistas más emocionantes que he hecho. La primera vez que Diego Carlos habla de su gran amigo Emiliano Sala tras su fallecimiento hace poco más de un año”, expresó.