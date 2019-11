Aldo Corzo y su emotivo mensaje a los hinchas de Universitario: “El fútbol te da revanchas”

View this post on Instagram

Aún con El Dolor 😔 de no haber podido lograr el Objetivo, pero Orgulloso de haber pertenecido a un Grupo de Gente que dio todo y Peleo hasta el Final 👊🏻, seguiremos en la Pelea, porque el Futbol te da revanchas 🙌🏻⚽️ Y Dale U Carajo!! ❤️ #GraciasDiosyVirgen 🙏🏻 #SiempreTuvoluntad ☝🏻 #conFE ☝🏻🙄😔