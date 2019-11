Chile vs Alemania [AQUÍ EN VIVO]: por la última fecha de la Copa Davis 2019

Chile vs Alemania EN VIVO HOY jueves desde el Caja Mágica de Madrid por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Davis 2019. La transmisión va ONLINE EN DIRECTO a partir de las 5.00 a.m. (hora peruana) por señal de DirecTV Play e incidencias con fotos, videos y el punto a punto a través de Larepublica.pe.

Argentina fue vapuleada 3-0 este martes frente al cuadro germano y tiene todo para pasar a la siguiente fase. Sin embargo, los chilenos esperan un milagro, ya que pese a que ganen todos quedarán empatados con 3 puntos y se definirá de acuerdo a partidos ganados, en los cuales ‘La Roja’ tienes todas las de perder.

PUEDES VER Copa Davis: Rafael Nadal asegura clasificación de España en competencia de tenis

El primero en salir al terreno de juego será Cristian Garin (número °33 en el ránking individual) contra Jan-Lennard Struff (°35), que derrotó por 2-0 a Diego Schwartzman. El tenista argentino venció en la primera fecha al chileno también por un cómodo 2-0; por lo que el alemán parte como principal favorito a llevarse esa partida.

Luego habrá un duelo de segundas raquetas. Y es que Nicolás Jarry, el número dos ‘mapochino’, se medirá ante Philipp Kohlschreiber (° 79), también número dos, pero de Alemania. El tenista de 36 años venció por 2-1 a Gudi Pella y tal como pasó en el anterior duelo, el argentino ganó al chileno.

PUEDES VER Copa Davis: Argentina fue vencido por Alemania y complicó su pase a cuartos de final

El juego de parejas también estará de candela. Y es que la dupla alemana compuesta por Andreas Mies (11° del ranking de dobles) y Kevin Krawietz (9°) chocarán con el binomio chileno, Hans Podlipnik-Castillo (°128 en dobles) y Nicolás Jarry (°70 en dobles). El dúo sudamericano es relativamente nuevo a diferencia de los europeos, quienes imponen respeto, ya que desde conquistaron Roma obtuvieron otros tres títulos y este año han subido bastante su nivel.

Los grupos de la Copa Davis 2019

Grupo A: Francia, Serbia, Japón

Grupo B. Croacia, España, Rusia

Grupo C: Argentina, Alemania, Chile

Grupo D: Bélgica, Australia, Colombia

Grupo E: Gran Bretaña, Kazajistán, Holanda

Grupo F: Estados Unidos, Italia, Canadá

Chile vs Alemania EN VIVO: ¿A qué hora ver el partido por la Copa Davis 2019?

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 5.00 a.m.

Estados Unidos: 5.00 a.m. (ET) / 2.00 a.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 11.00 a.m.

Chile vs Alemania EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido por la Copa Davis 2019? | Mapa

Chile vs Alemania EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido por la Copa Davis 2019?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Chile vs Alemania EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una transmisión punto a punto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.