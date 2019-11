Riquelme suspende su partido de despedida para postular en las elecciones de Boca Juniors [VIDEO]

Juan Román Riquelme anunció este martes que postergará su partido de despedida, programado para el 12 de diciembre en La Bombonera, por las elecciones generales que se llevarán a cabo en Boca Juniors. El ‘10’, ídolo ‘xeneize, también confirmó que por primera vez participará en la política del club y será vicepresidente segundo en la lista de Jorge Amor Ameal, candidato a presidente.

“El partido va a tener que esperar. Esa es la verdad. Es lo normal. El partido tiene que ser algo divertido, una fiesta. No me parece que esté bien que se haga cuando hay elecciones. Lo más importante no es mi fiesta, tengo que pensar en mi club. A quien le toque ganar las elecciones, sea Beraldi, Ameal o Gribaudo, ojala me den permiso. Será en junio. Imagino que antes de la Copa América. No hay partidos, ni elecciones. Sería un buen momento para poder pasarla bien. Tenía ilusión de hacerlo ahora, estaba todo armado, pero lo más importante es mi club”, dijo Riquelme al programa 90 minutos de fútbol de Fox Sports.

"EL PARTIDO VA A TENER QUE ESPERAR"#90MinutosFOX | Juan Román Riquelme confirmó que se postergará su despedida. pic.twitter.com/GxcYPD3YxW — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 20, 2019

“Todos los muchachos ya tenían sus pasajes. Estoy muy feliz, estos meses disfruté muchísimo porque cada compañero que tuve me comuniqué y estuvieron muy contentos de poder volver a la cancha de Boca. Ojalá que a mitad de año podamos disfrutar de ese momento sin molestar a nadie”, agregó Riquelme quien espera que el dia del partido, su hijo pueda jugar junto a Lionel Messi.

De ganar las elecciones que se celebrarán el 8 de diciembre, Juan Román Riquelme será el que tome las decisiones futbolísticas de Boca Juniors junto al otro vicepresidente Mario Pegolini. “Voy a hacerme cargo del fútbol. Pero hoy no estoy preparado para ser presidente. Ya volver al club y a mi casa es maravilloso”, sentenció.

El mensaje de bienvenida de Jorge Amor Ameal a Juan Román Riquelme

El candidato Jorge Amor Ameal publicó en sus redes sociales al nuevo integrante de su lista para ganar la presidencia de Boca Juniors. “Bienvenido Román. Sos Boca y sos fútbol, y es un gran orgullo contar con vos. El 8 de diciembre comienza una nueva etapa y te necesitamos en casa para recuperar la identidad xeneize”.