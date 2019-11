James Rodríguez: Parte médico confirma gravedad de su lesión y no jugaría hasta el 2020

Continúan las malas noticias para James Rodríguez. Esta mañana, el delantero se sometió a una serie de exámenes luego de padecer una lesión que le impidió ser de la partida con la selección de Colombia ante su similar peruana, el pasado viernes 15 de noviembre en Miami.

Luego de varias horas, el Real Madrid, dio a conocer el diagnóstico oficial del traumatismo que aqueja el astro colombiano. Y los resultados fueron muy poco alentadores para los intereses del club madridista y de los seguidores de la tricolor.

El parte médico de James Rodríguez

En un escueto mensaje a través de su página web oficial, la ‘casa blanca’ comunicó el último reporte de salud del delantero.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador James Rodríguez, por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince del ligamento interno de la rodilla izquierda", manifestó públicamente el club albo.

En el comunicado, la institución se reservó de notificar la fecha tentativa en que el ariete colombiano podría regresar a la actividad futbolística. De acuerdo a la versión oficial, el club estará “pendiente de la evolución” del jugador.

No obstante, los medios españoles iniciaron con las conjeturas sobre su eventual retorno a las canchas. Según lo estimado, James Rodríguez estaría inactivo alrededor de seis semanas, con lo cual se podría sostener que no jugaría más en lo que resta del año. De ser así, el delantero sería una sensible baja para Zinedine Zidane de cara al clásico Barcelona - Real Madrid programado para el 18 de diciembre en el Camp Nou.

Cabe recordar que Rodríguez ya padeció una lesión similar y en la misma rodilla. El año pasado, cuando militaba en el Bayern Munich, James fue sometido a una operación que lo alejó del fútbol por alrededor de dos meses.