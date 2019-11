Brasil vs. Corea del Sur EN VIVO: hora del partido, canal TV y dónde ver

SporTV EN VIVO | Brasil vs. Corea del Sur EN VIVO ONLINE GRATIS se enfrentan por los canales de transmisión por Internet y TV: SportTV y Rede Globo en el partido de hoy por fecha FIFA con respecto a los amistosos internacionales de noviembre de 2019. El enfrentamiento de fútbol en vivo inicia a las 8:30 a.m. (horario de Perú).

Si deseas seguir el intenso encuentro por la Fecha FIFA podrás ver el MINUTO A MINUTO del Brasil vs. Corea del Sur a través de La República, donde estarán todas las incidencias del partido.

Brasil buscará este martes poner fin a la mala racha de resultados que atraviesa y despedir el año con una victoria contra Corea del Sur, en un amistoso que se disputará en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Tras ganar la Copa América en julio, la selección de Brasil todavía no conoce la victoria en los cinco partidos que disputó desde entonces, con dos derrotas (contra Perú y Argentina, esta última el pasado viernes) y tres empates (contra Colombia, Senegal y Nigeria).

La sequía de victorias ha aumentado la presión sobre el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bachi, Tite, cada vez más cuestionado por el mal juego y falta de resultados.

Sin contar con la gran estrella brasileña, Neymar, quien se lesionó en el amistoso de octubre contra Senegal, Brasil sigue buscando la pieza desequilibrante que marque las diferencias en ataque.

SporTV EN VIVO ONLINE Brasil vs. Corea del Sur: canales para ver el duelo

- Brasil Globo, SporTV

- Canadá beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

- China PPTV Sport China

- Croacia Arena Sport 2

- Egipto beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4

- Francia beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

- Hungría Sport 2

- Internacional Bet365

- Corea del Sur SBS Korea

- España DAZN Spain

- Estados Unidos Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

SporTV EN VIVO ONLINE Brasil vs. Corea del Sur: horarios para ver el duelo

La transmisión del Brasil vs Corea del Sur EN VIVO iniciará a las 8:30 a.m. (hora de Perú). A continuación, te presentamos los horarios para que no te pierdas este compromiso:

- Brasil 10:30 a.m.

- México 7:30 a.m.

- Perú 8:30 a.m.

- Ecuador 8:30 a.m.

- Colombia 8:30 a.m.

- Bolivia 9:30 a.m.

- Venezuela 9:30 a.m.

- Argentina 10:30 a.m.

- Chile 10:30 a.m.

- Paraguay 10:30 a.m.

- Uruguay 10:30 a.m.

- España 2:30 p.m.