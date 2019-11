Holanda vs. Irlanda del Norte EN VIVO: hora y canales para seguir el partido por las Eliminatorias a la Euro 2020

Holanda vs. Irlanda del Norte EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 9 del Grupo C de la Eliminatorias a la Euro 2020, HOY sábado 16 de noviembre, desde las 2:45 p.m. (hora peruana). La transmisión GRATIS por INTERNET / TV estará a cargo de DirecTV y Sky HD.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Holanda vs. Irlanda del Norte EN VIVO: ¿Cómo llegan los Tulipanes?

– Clasificada en 1ª posición del Grupo C con 15 puntos tras 6 jornadas disputadas (un partido menos).

– Como local presenta 2 victorias, 0 empates y 1 derrota con 9 goles a favor y 4 en contra.

– Como visitante presenta 3 victorias, 0 empates y 0 derrotas con 10 goles a favor y 3 en contra.

Holanda vs. Irlanda del Norte EN VIVO: ¿Cómo llegan los Verdiblancos?

– Clasificada en 3ª posición del Grupo C con 12 puntos tras 6 jornadas disputadas (un partido menos).

– Como local presenta 2 victorias, 0 empates y 1 derrota con 4 goles a favor y 3 en contra.

– Como visitante presenta 2 victorias, 0 empates y 1 derrota con 4 goles a favor y 4 en contra.

Holanda vs. Irlanda del Norte: historial de enfrentamientos

En la previa del Holanda vs. Irlanda del Norte por las Eliminatorias a la Euro 2020, revisamos el historial de enfrentamientos y solo arroja un partido donde midieron fuerzas. Esto se dio en este proceso eliminatorio donde los Tulipanes se llevaron el triunfo por 3-1.

Horarios para VER EN DIRECTO Holanda vs. Irlanda del Norte por las Eliminatorias Euro 2020

- Perú: 2:45 p.m.

- México: 1:45 p.m.

- Colombia: 2:45 p.m.

- Ecuador: 2:45 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 2:45 p.m.

- Venezuela: 3:45 p.m.

- Bolivia: 3:45 p.m.

- Paraguay: 4:45 p.m.

- Chile: 4:45 p.m.

- Argentina: 4:45 p.m.

- Brasil: 4:45 p.m.

- España: 8:45 p.m.

- Italia: 8:45 p.m.

Canales para VER TV EN VIVO Holanda vs. Irlanda del Norte por las Eliminatorias Euro 2020

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil Esporte Interativo Plus, TNT Brazil, TNT Go

Canadá TSN GO, TSN4, TSN5

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

República Dominicana Sky HD, ESPNPlay Caribbean

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador Sky HD

Alemania DAZN Germany

Guatemala Sky HD

Honduras ESPNPlay Caribbean, Sky HD

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países Bajos NPO 3

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico, ESPNPlay Caribbean

España Cuatro

Reino Unido SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, Sky Sports Football

Estados Unidos ESPN3, TUDNxtra

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes