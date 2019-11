En Chile se pronunciaron tras el tenso debate entre Maestri y Fleischman por las protestas en su país

El video viral donde son protagonistas Flavio Maestri y Eddie Fleischman, a raíz de un debate por las protestas en Chile, cruzaron la frontera. En el país sureños diversos portales web destacaron esa tensa conversación que se produjo en el set de Fox Sports Perú luego de que la Roja cancelara el partido amistoso frente a la selección peruana.

La noche del último miércoles, Fleischman manifestó su desacuerdo con la violencia en las concentraciones que hay en Santiago y diversas ciudades sureñas, recibiendo la inmediata respuesta de su compañero, quien le pidió que deje de hacer esos comentarios.

“Siempre en una manifestación hay infiltrados. No hables en sentido generado con el chileno. No es el común del chileno. Tu dices que están destruyendo, que están haciendo vandalismo, estas generalizando al chileno. Si no sabes, el productor que es chileno puede bajar para que te explique”, dijo el exfutbolista.

“El chileno está pidiendo lo justo. Que a ti parezca raro porque acá no es así es tu problema. Vas a entenderlo cuando ganes el sueldo mínimo, ese día vas a entender lo que pasa en Chile, como no es el caso no tienes ningún problema”, añadió el exseleccionado patrio.

Debate entre Maestri y Fleischman por las protestas en Chile es noticia en prensa sureña

Fue esta última respuesta que la prensa chilena resaltó y más aún siendo Flavio Maestri, un viejo conocido de su liga. El Tanque visitó la camiseta de la Universidad de Chile de 1998 hasta 2001.

“Flavio Maestri, exjugador de la Universidad de Chile, se cuadró con el pueblo chileno y protagonizó un intenso debate en su país con el periodista Eddie Fleischman, debido a la crisis social en Chile, defendiendo la suspensión del partido de La Roja ante Perú y el Campeonato Nacional”, publicó el portal web de Al aire libre.

“Fleischman centró la discusión sobre la crisis en Chile en los episodios de violencia, lo que comenzó a generar la molestia de Maestri. Para el exdelantero, la postura de su colega generaliza el modo en cómo los chilenos han protestado en estos días de estallido social”, destacó El Gráfico de Chile.

“El emblemático exdelantero de la Universidad de Chile protagonizó un intenso debate con el periodista Eddie Fleischman, debido a la crisis social en nuestro país, y defendió la suspensión del partido de La Roja con Perú”, escribió el Triunfo el último jueves.