Perú no jugará con ninguna selección el martes en la fecha FIFA [VIDEO]

La Selección Peruana jugará este viernes con su similar de Colombia en Miami, en la última fecha FIFA de amistosos internacionales del año. Luego de que Chile decidiera cancelar no presentarse el martes en Lima, la FPF movió sus hilos para reemplazar a ‘La Roja’ y se rumoreaba de que fuese Curazao.

Sin embargo, hoy jueves a horas de la tarde (local) el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, declaró ante la prensa tras suspenderse el entrenamiento de la ‘Bicolor’ y confirmó que a pedido de Ricardo Gareca y su comando técnico, se decidió que no se jugará con ninguna selección el martes en el Estadio Nacional.

Lozano confirma que Perú no jugará amistoso el martes

Palabras del presidente de la FPF

"Las condiciones no están dadas para poder hacer una organización de acuerdo a la planificación que tuvo el comando técnico inicialmente. El comando técnico ha evaluado todas las condiciones y ha decidido no hacer apresurado un partido”, sostuvo el presidente de la Federación.

“Las decisiones que tome el comando técnico siempre van a ser respetas y apoyadas por el directorio. Hoy el comando técnico tras una reunión, evaluamos las condiciones. La planificación había sido para enfrentar a un rival como Chile. No se evaluaron condiciones favorables para tener un rival como que últimamente se han estado ofreciendo y la decisión fue no jugar y liberar a los jugadores tras el partido ante Colombia”, agregó Lozano.

Gareca lo confirma en conferencia previo al choque con Colombia

“Sucedió un acontecimiento difícil. Respetamos la decisión de los muchachos de Chile. Es algo que uno no tiene programado. No me gustan los imprevistos. Hemos decidido jugar un solo partido”, manifestó el entrenador del seleccionado nacional en conferencia de prensa previo al choque con los ‘cafeteros’.