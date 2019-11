EN VIVO Portugal vs. Lituania: horario y guía de canales por el duelo

Portugal vs. Lituania EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan HOY por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 desde las 14:45 horas (Perú), en el estadio Algarve. La transmisión estará a cargo de Directv Sports.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

El entrenador de la selección de Portugal, Fernando Santos, aseguró este miércoles que Cristiano Ronaldo está en condiciones de jugar el partido clasificatorio para la Eurocopa de 2020 contra Lituania el jueves en Faro.

“Si Ronaldo no estuviera apto, no lo habría convocado (...) está bien y va a jugar, no hay ninguna duda sobre eso”, declaró Santos, técnico de Portugal, a la prensa.

Preguntado sobre el hecho de si Cristiano Ronaldo está realmente al 100% para este vital encuentro clasificatorio, el seleccionador de Portugal cortó cualquier especulación.

“Ya he respondido a esa cuestión (...) lo siento pero no hablaré más de Cristiano Ronaldo, es una rueda de prensa sobre un partido entre Portugal y Lituania no sobre Cristiano Ronaldo”, respondió Fernando Santos molesto.

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, volvió a entrenarse el miércoles sin problemas, tuvo que ser sustituido el fin de semana en un partido de la liga italiana con la Juventus. Su técnico Maurizio Sarri habló entonces de un “pequeño problema en la rodilla” para justificar su salida del campo.

Segundo del grupo B, en la que Ucrania está segura de acabar primera de grupo, Portugal sólo tiene un punto de ventaja sobre Serbia, que sigue en la carrera por la clasificación.

¿A qué se juega el Portugal vs. Lituania por las clasificatorias a la Euro 2020?

México – 2:45 p.m.

Ecuador - 2:45 p.m.

Perú - 2:45 p.m.

Colombia - 2:45 p.m.

Venezuela – 3:45 p.m.

Bolivia - 3:45 p.m.

Chile - 3:45 p.m.

Argentina - 4:45 p.m.

Uruguay - 4:45 p.m.

Brasil - 4:45 p.m.

Portugal vs. Lituania por la Euro 2020: canales para VER EN VIVO el partido

- Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

- Brasil TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

- Canadá TSN GO, TSN5

- Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

- Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- El Salvador Sky HD

- Alemania DAZN

- Guatemala Sky HD

- Honduras Sky HD

- Lituania LRT Plius

- México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Nicaragua Sky HD

- Panamá Sky HD

- Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

- Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

- Reino Unido SKY GO Extra, Sky Sports Premier League

- Estados Unidos ESPN+, TUDN En Vivo, Univision NOW, UniMás, TUDN USA

- Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes