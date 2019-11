Álvaro Barco sobre la CJ-FPF: “Es lamentable que nos sigamos topando contra un muro inmenso de corrupción”

El Torneo Clausura 2019 se encuentra en su última etapa y la pelea por el título y por no descender está impredecible. San Martín, Sport Boys y Deportivo Municipal luchan punto a punto por permanecer en la Liga 1 y hoy, la Comisión de Justicia de la FPF declaró improcedente un reclamo de los ‘Santos’ contra Unión Comercio.

El gerente deportivo de la San Martín, Álvaro Barco, fue entrevistado en RPP y no tuvo reparos en despotricar contra la Federación Peruana de Fútbol. Asimismo, indicó que los papeles presentados por la gente del ‘Poderoso del Alto Mayo’ son totalmente falsos, pero que de igual manera fueron aceptados por la FPF.

“Es lamentable y vergonzoso que nos sigamos topando contra un muro inmenso de corrupción porque esta resolución es realmente inaceptable. Y es que no puedo entender que esta gente no haya valorado la falsificación de documentos y que haya empleado una leguleyada para interpretar un recurso que es la apelación. Esto no tiene nada que ver con un fraude procesal, que se puede interponer después de la apelación; sin embargo, esta comisión ha interpretado las cosas a su gusto y se tiró abajo nuestros argumentos diciendo que son extemporáneos”, manifestó.

“Es increíble que hayan protegido a un equipo que hizo las cosas de manera trucho, acá hubo falsificación de documentos y eso realmente no se puede aceptar en nuestro fútbol profesional, pero eso da muestra de la calidad de personas que hoy en día hay ahí dentro de la Federación Peruana de Fútbol”, agregó Barco.

“Esta denuncia se hizo a nivel de estafa e incluso se hizo una demanda ante la comisión de integridad y Ética de la FPF. Resulta inconcebible también que el propio secretario general de la Federación se haya metido a dar opinión y tratando de sacarle provecho. Por ello, me permití traer un perito judicial porque prácticamente (Óscar Chiri) estaba advirtiendo a la Comisión de Justicia de que nosotros no teníamos la capacidad de mostrar boletas fraudelentas y que eso, de alguna manera, no podía ser generado por un club sino por una institución superior. Por eso presentamos los peritos, en donde se determinan de manera fehaciente que hay documentos falsificados. Ahí está el expediente que consta de 30 páginas”, señaló.

Además, sostuvo que ampliará su demanda ante la Comisión de ética: “Estoy yendo a la FPF porque voy a denunciarlos y trataré de eliminar a esta gente. No puede ser posible que la falsificación de documentos tenga que ser válido en un campeonato profesional y que por 3 UIT (8 mil soles aproximadamente) pueden presentar papeles truchos”.