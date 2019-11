Leao Butrón reveló la fecha de su retiro: “Es una decisión tomada” [VIDEO]

A pesar que algunos aseguran que se encuentra con más vigencia que nunca, Leao Butrón asegura que está en la recta final de su carrera después de 20 años de trayectoria en el deporte rey.

Con 42 años, el portero de Alianza Lima reveló que ya decidió cuando se alejará de las canchas, aunque no se atrevió a confesar si se trata de esta temporada o la mitad de la próxima.

“Lo que estoy seguro es que más de un año no voy a jugar. Eso ya lo decidí y ya lo siento. Me he quedado muy tranquilo con mi rendimiento, pero ya es una decisión tomada”, manifestó a Fútbol como cancha.

Lo que si tiene por seguro Leao Butrón es que le gustaría sumar un título más a la historia de Alianza Lima, por lo cual espera que este 2019 el club blanquiazul pueda consagrarse.

En cuanto al empate ante de Binacional, manifestó que se quedó con el mal sabor de no aprovechar las dos oportunidades de gol mediante penal. “No es común que te cobren dos penales, menos aún que lo falles. Creo que pudimos algo más de Juliaca”, sostuvo el 1 de Alianza Lima.

Asimismo, se refirió a Adrián Ugarriza y las críticas que recibió por no marcar en el encuentro determinante ante el ‘Poderoso del sur’, y es que, para el portero de La Victoria, el exjugador de Universitario tuvo una gran actuación.

"Luego del partido, Ugarriza fue el último que se duchó, esperé que pase por mi costado y le dije: ‘Adrián, si no has sido el mejor, has estado cerca. Tremendo partido el que jugaste’”, enfatizó Leao Butrón.