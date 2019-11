Ángel Comizzo tras caer goleado: “No le dimos nada a la hinchada”

Deportivo Municipal derrotó 3-0 a Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Clausura 2019 en el Estadio Nacional. Ángel Comizzo, DT de los cremas, habló sobre la derrota en la conferencia de prensa.

“La gente se va desilusionada, frustrada. Lo único que me queda es pedirles disculpas. No les pudimos dar la alegría que ellos vinieron a buscar. Ellos alentaron todo el partido y sin embargo nosotros no les dimos nada”, declaró Ángel Comizzo sobre la gran cantidad de gente que acompañó a Universitario en el Estadio Nacional.

“No estuvimos tan sólidos como normalmente el equipo estaba. Algo ha ocurrido. Nos han hecho más goles hoy que en todo el campeonato. Fue realmente llamativo, preocupante y vamos a trabajar en vista de eso”, aseveró el técnico de Universitario tras caer goleado 3-0 ante Deportivo Municipal.

“Muchachos, no la hagamos más larga. Vamos a caer todos en lo mismo, les agradezco y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias”, concluyó Ángel Comizzo.

Universitario cayó 3-0 ante Deportivo Municipal dejando pasar una oportunidad de oro para colocarse líder del Torneo Clausura 2019.