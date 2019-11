Atlético de Madrid vs. Sevilla EN VIVO: resultados y partidos de la Liga Santander 2019

Atlético de Madrid vs. Sevilla se enfrentan EN VIVO desde el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (EN DIRECTO ONLINE por Sky HD y Movistar) este sábado desde las 12:30 p.m. en Perú la 7:30 p.m según el horario en España, en la jornada 12 de la Liga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

Sevilla y Atlético de Madrid dirimen este sábado un duelo de altura en el Ramón Sánchez Pizjuán que se prevé duro e intenso, con dos técnicos, Julen Lopetegui y Diego Simeone, que suelen cimentar sus éxitos desde la seguridad defensiva y en el que ambos equipos buscarán ganar crédito para asentarse en la zona alta.

Ambos llegan en circunstancias similares al choque, igualados a 20 puntos en la tabla -cuarto el Atlético y quinto el Sevilla- y después de ver cómo le empataban a uno la pasada jornada, en Mestalla y Vitoria, en la recta final de sus partidos, lo que causó cierto escozor y decepción en sus respectivas aficiones.

Este hecho, sin embargo, añade un plus al enfrentamiento de ambos conjuntos para tener claro que deben dar el máximo para volver al camino de la victoria, que es el objetivo que tienen entre ceja y ceja unos y otros.

El conjunto del barrio de Nervión tiene muchos problemas en defensa por las lesiones de los centrales Sergi Gómez y el luso Daniel Carriço, y del lateral Sergio Escudero por el traumatismo craneoencefálico sufrido en Valencia, más las molestias de Sergio Reguilón, que espera que se recupere, y la baja de una pieza clave como el medio centro Fernando Reges por sanción.

A Fernando le sustituirá el serbio Nemanja Gudelj, que ha cumplido con creces cada vez que Lopetegui lo ha alineado, incluso como improvisado central en Valencia tras la lesión de Escudero, y es probable que le acompañen dos habituales, Joan Jordán y el argentino Éver Banega, con menos opciones quizá para el exatlético Óliver Torres.

Arriba repetirían el extremo argentino Lucas Ocampos, en un gran momento de forma y que marcó en Mestalla su cuarto gol en la Liga -el sexto en los últimos ocho partidos que ha jugado si se incluye el doblete que logró en su debut con Argentina- y el mexicano Chicharito Hernández, mientras que Nolito podría volver a la parte izquierda.

El Sevilla, en un duelo clásico del fútbol español, tiene claro que deberá poner sobre el campo toda la intensidad posible, como mínimo la misma o más que un Atlético que no se le da nada bien desde que el exsevillista Diego Simeone está en su banquillo, con el reto de encadenar su quinto partido sin perder y su sexto triunfo en casa -lleva tres en la Liga y dos en la Liga Europa-.

Enfrente, dos victorias en las últimas ocho jornadas o una en las cinco más recientes alertan al Atlético, que visita Sevilla con la previsible suplencia de Diego Costa, impensable hace nada e imposible en un nivel mínimamente reconocible del atacante, pero previsible ahora por un temporada de bajas prestaciones del '19'.

Titular indiscutible en las primeras diez citas en las que estuvo disponible -en las dos jornadas iniciales fue baja-, ya se quedó en el banquillo el pasado sábado ante el Athletic Club, aunque entonces respondía indudablemente a una rotación por la carga de minutos. Ahora lo hace a criterios técnicos, en una decisión de calado.

"Diego Costa va a volver a estar bien", augura Simeone, que, según las pruebas tácticas de los dos últimos días, idea en Sevilla un ataque formado por Álvaro Morata, goleador en cada uno de los tres últimos choques oficiales de su equipo, aunque como suplente en dos de ellos, y Ángel Correa, protagonista de tres asistencias en las dos últimas citas para ser titular por cuarto partido seguido.

Mientras aguarda la recuperación de Joao Félix, José María Giménez y Stefan Savic, las tres bajas por lesión para el encuentro de este sábado, y su conjunto sostiene esa estructura defensiva como equipo que tanto reitera, el resto del once que ha probado mantiene los trazos habituales tanto en la zaga como en el medio.

En el centro del campo, aparte de los indiscutibles Saúl Ñíguez, Thomas Partey y Koke Resurrección, de los que los dos últimos rotaron en Vitoria por la cantidad de minutos, Simeone apuesta otra vez por Thomas Lemar, tan esporádicamente productivo como recurrente en el once del técnico, que volverá a prescindir de inicio de Vitolo, por el que tanto insistió para ficharlo del Sevilla.

En la defensa regresa Kieran Trippier, por Santiago Arias, y repiten Felipe Monteiro, Mario Hermoso y Renan Lodi. La portería es de Jan Oblak, con sólo dos goles en contra en los nueve duelos oficiales más recientes de su equipo, siete con su marco a cero. Sólo los golazos de Dani Parejo y Lucas Pérez alteraron tal racha.

FUENTE EFE

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid vs. Sevilla por la Liga Santander:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Thomas, Saúl, Lemar; Correa y Morata.

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Jordán, Gudelj, Banega; Ocampos, Chicharito y Nolito.

Árbitro: José Luis González González (C. Castellanoleonés).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Horarios en el mundo para VER EN VIVO EN DIRECTO el Atlético de Madrid vs. Sevilla

La transmisión del partido entre Atlético de Madrid vs. Sevilla está pactado para las 3:15 p.m. (hora peruana) en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 12 de la Liga Santander.

- México: 11:30 a.m.

- Perú: 12:30 p.m.

- Colombia: 12:30 p.m.

- Ecuador: 12:30 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 12:30 p.m.

- Venezuela: 1:30 p.m.

- Bolivia: 1:30 p.m.

- Paraguay: 2:30 p.m.

- Chile: 2:30 p.m.

- Argentina: 2:30 p.m.

- Brasil: 2:30 p.m.

- España: 7:30p.m.

- Italia: 8:30 p.m.

¿Qué canal transmitirán EN VIVO ONLINE el Atlético de Madrid vs. Sevilla?

Para VER EN VIVO | EN DIRECTO el Atlético de Madrid vs. Sevilla | Transmisión vía Internet Gratis | tendrás que engancharte a la señal de Sky HD y Movistar. En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes.

- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil

- Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

- Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Colombia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Costa Rica: Sky HD

- Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

- Alemania: DAZN

- Internacional: Facebook Live, Bet365

- Italia: DAZN

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

- España: Movistar Laliga, Mitele Plus

- Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

- Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS

- Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Venezuela: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Atlético de Madrid vs. Sevilla EN VIVO: ¿Dónde ver el partido por la Liga Santander?

Atlético de Madrid vs. Sevilla EN VIVO juegan HOY y podrás seguir todo el encuentro minuto a minuto, además de conocer el pronóstico, alineaciones y resultado, a través de la transmisión que ofrece La República Deportes.