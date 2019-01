Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO: con Antoine Griezmann por la Liga Santander

VER EN VIVO Atlético Madrid vs Sevilla se serán las caras este domingo 6 de enero en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la fecha 18 de la Liga Santander. El partido está programado para las 10:15 a.m. (hora peruana) y será transmitido EN DIRECTO | ONLINE vía ESPN 2. Además podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del duelo a través de LaRepublica.pe.

El Sevilla y el Atlético de Madrid abrirán este domingo el año con un clásico del fútbol español entre dos históricos que, como regalo de Reyes, se juegan la segunda plaza del torneo español para seguir al acecho del líder, el Barcelona.

Atlético vs Sevilla: El 'Cholo' no quiere perderle pisada al Barcelona

El Atlético de Madrid, segundos con 34 puntos, es el protagonista de la mejor racha sin perder de la actual Liga, los catorce partidos que encadena sin derrota desde la cuarta hasta la decimoséptima jornada -no pierde desde la tercera cita, 2-0 ante Celta de Vigo en Balaídos-, quiere más, a tres puntos de la cima de la tabla del Barcelona y contra un rival directo como el Sevilla.

El cuadro de Diego Simeone ha enlazado tres triunfos, desde el 3-0 al Alavés al 1-0 al Espanyol, pasando por el 2-3 con el que venció en Real Valladolid, con una aportación decisiva tanto de su portero, Jan Oblak, como de su goleador, Antoine Griezmann, autor de cuatro tantos y una asistencia en esos choques.

El ‘Cholo’ podrá disponer de nuevo de José María Giménez, ya restablecido de una lesión muscular que le ha apartado de la competición las últimas cuatro semanas, aunque partirá de suplente. Aún sigue de baja, además de Lucas y Filipe, Diego Costa, que no reaparecerá hasta febrero de la operación del quinto metatarsiano del pie izquierdo. Tampoco viajará a Sevilla Gelson Martins por una amigdalitis que le ha impedido entrenarse las dos últimas sesiones.

Atlético vs Sevilla: 'Sevillistas' van por el golpe en casa

Tras dos semanas sin fútbol por las vacaciones navideñas, el Sevilla, tercero con dos puntos menos y diez victorias seguidas en casa -seis en Liga- entre todas las competiciones, llega con la ilusión de seguir soñando con hacer cosas importantes este año. El objetivo es intentar dar un golpe en casa para acerca al Barcelona y no ponérsela fácil.

Los sevillistas empataron 1-1 ante Leganés y deberá variar su once por las bajas obligadas de los argentinos Gabriel Mercado, en defensa, y de Franco Vázquez, en el medio campo, sancionados tras ver la quinta amarilla y ser expulsado en el descanso del partido.

Sin embargo, recupera a cuatro piezas clave: el carrilero Jesús Navas y el central danés Simon Kjaer, superadas sus dolencias; y Sarabia y el argentino Éver Banega, 'cerebro' del equipo, tras cumplir sus sanciones en Butarque. El reto empezar muy fuerte 2019 y qué mejor ante el Atlético de Madrid en el fortín del Pizjuán.

Atlético vs Sevilla: ¿Cómo quedó la última vez que jugaron en el Ramón Sánchez Pizjuán?

La última vez que el Atlético de Madrid visitó a Sevilla en el Estadio Sanchez Pizjuán por la Liga Santander, lo goleó por 5-2 con Hat-trick de Antoine Griezmann.

Alineaciones probables del Atlético Madrid vs Sevilla EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Sevilla: Vaclík; Carriço, Gnagnon o Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas, Sarabia, Éver Banega, Roque Mesa, Escudero; Ben Yedder y André Silva.

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Saúl; Thomas, Rodrigo, Koke; Correa, Griezmann y Lemar.

Horarios para ver el Atlético Madrid vs Sevilla EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

México - 9:15 a.m

Perú - 10:15 a.m

Ecuador - 10:15 a.m

Colombia - 10:15 a.m

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 10:15 a.m

Bolivia - 11:15 a.m

Venezuela - 11:15 a.m.

Argentina – 12:15 p. m.

Chile - 12:15 p. m.

Uruguay - 12:15 p. m.

España: 4:15 p.m.

