Claudio Pizarro anuncia que será su último año en Werder Bremen [VIDEO]

Claudio Pizarro renovó una temporada más con el Werder Bremen con el objetivo de pelear el título de la Bundesliga o clasificar a un torneo internacional. Sin embargo, el inicio de la campaña le ha jugado en contra, puesto que, solo ha jugado 67 minutos en nueve jornadas disputadas y aún no se ha estrenado en las redes.

Aunque, el ‘Bombardero de los Andes’ está a tres goles de alcanzar de los 200 goles en la Bundesliga, confirmó que será su última temporada en el Werder Bremen. “Estoy seguro de que puedo romper la marca de 200 goles. Estoy trabajando para lograrlo y espero encontrar el fondo de la red en las próximas semanas", dijo Pizarro a la cadena alemana DW.

“¿Estás esperando que te diga que me quedaré un año más?", bromeó Pizarro con el periodista. “No, no lo creo. Es muy poco probable. Ya lo he decidido. Algo increíble tiene que suceder para cambiar eso”, agregó.

Al inicio de la entrevista, Claudio Pizarro se emocionó al recordar su primer gol en la Bundesliga anotado el 12 de septiembre de la temporada 1999-2000 con el Werder Bremen al FC Kaiserslautern en la goleada por 5-0. En aquel partido, Pizarro vestía la camiseta número ’10′ y apareció dentro del área para marcar de cabeza.

“Mi primer gol, cómo pasan los años... Estaba bien joven, esa camiseta todavía la tengo, las zapatillas también. Fue especial porque fue el primero en Alemania, pero todos los goles son importantes y ahora más que estoy a tres de alcanzar los 200 goles y batir un nuevo récord”, comentó.

Claudio Pizarro lleva 197 goles en la Bundesliga, su último tanto lo marcó el 18 de mayo de este año en el triunfo por 2-1 del Werder Bremen al RB Leipzig.