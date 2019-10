Christian Cueva cerró su cuenta de Instagram “por problemas personales” [VIDEO]

Christian Cueva no se encuentra en su mejor momento. El popular ‘Aladino’ no es tomado en cuenta para los partidos del Santos y prácticamente lo consideran exjugador del club brasileño. Asimismo, no fue convocado a la selección peruana debido a su poca continuidad.

Recientemente, se supo que Christian Cueva optó por cerrar su cuenta de Instagram debido a “problemas personales”, contó el periodista brasileño Lucas Musetti en su perfil de Twitter.

“Christian Cueva ha suspendido su cuenta de Instagram. Las personas cercanas al jugador afirman que experimenta serios problemas personales (no relacionados con la salud de la hija). En Santos, Cueva es visto prácticamente como un ex jugador sin ninguna ambición”, señaló el comunicador.

Recordemos que Christian Cueva era uno de los jugadores de la selección peruana más activos en redes sociales como Instagram. En algunas ocasiones hacía transmisiones en vivo en las que comentaba y exhibía su día a día.

Christian Cueva: Instagram

Por otra parte, Christian Cueva ha estado en boca de toda la prensa a raíz del escándalo que protagonizó en tierras brasileñas.

El mediocampista fue captado en una pelea con un hincha del Santos. Según contó el propio Christian Cueva, el desconocido lo atacó verbal y físicamente y él solo optó por defenderse.