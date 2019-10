Las grandes ausencias de la lista de Gareca para amistosos contra Chile y Colombia [VIDEO]

La selección peruana chocará contra Chile y Colombia en los dos últimos amistosos del 2019. El entrenador Ricardo Gareca brindó los nombres de los 23 jugadores que vestirán la Blanquirroja para estos duelos que servirán de práctica para las Eliminatoria rumbo a Qatar 2022.

Las grandes ausencias de la lista de Ricardo Gareca son: André Carrillo, Christian Cueva y Yordy Reyna. La ‘Culebra’ casi siempre fue tomado en cuenta por el ‘Tigre’; sin embargo, prefirió darle la oportunidad a otros atacantes para tener más opciones en las Eliminatorias.

Por su parte, Christian Cueva es uno de los jugadores más afectados al no ser convocado a la selección peruana porque no jugará ningún partido hasta fin de año. ‘Aladino’ no es tomado en cuenta en el Santos de Brasil debido a sus problemas extradeportivos.

Como se recuerda, Christian Cueva fue captado peleándose con un hincha del Santos en una calle de Brasil. Esto no fue del agrado de los dirigentes ni del entrenador Sampaoli, motivo por el que decidieron descartarlo.

Yordy Reyna estuvo en la última lista de convocados de la selección peruana para los amistosos contra Uruguay, pero ahora la historia es otra. Ruidíaz entró en reemplazo de la ‘Magia’ luego sus buenas presentaciones con el Seattle Sounders de la MLS.