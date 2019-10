¡Pensando en la Libertadores! Los refuerzos de Alianza Lima para el 2020

Alianza Lima se encuentra en la cima del Torneo Clausura 2019. Los blanquiazules siguen luchando por llegar a los play offs y gritar campeón a fin de año. No obstante, la gerencia sabe que para competir a nivel internacional necesita buenos refuerzos.

De acuerdo a fuentes ligadas a Alianza Lima, los blanquiazules pensarían en el regreso de dos futbolistas que pasaron por La Victoria. A su vez considerarían la llegada de tres promesas del fútbol peruano para reforzarse.

Alianza Lima: ¿Qué futbolistas volverían a vestir la blanquiazul?

Víctor Cedrón militó en Alianza Lima en 2014, sin embargo, tuvo problemas con la barra de los blanquiazules, lo cual llevó a una agresión física contra su persona. Vican volvería en busca de una revancha. En el 2019 jugó 21 partidos por la Liga 1, no anotó goles y brindó dos asistencias.

Jean Deza tuvo un corto pasaje por Alianza Lima en el 2015. Disputó 12 partidos, pero no anotó ningún gol. Ratón sería una nueva opción de ataque en los blanquiazules. En la presente temporada, disputó 28 duelos, marcó seis tantos y brindó dos asistencias.

Alianza Lima: ¿Qué promesas llegarían a La Victoria?

Andy Polar sería uno de los futuribles para los blanquiazules. El 10 de Deportivo Binacional tiene 22 años de edad y es hincha de Alianza Lima. En el presente año disputó 28 partidos, anotó siete goles y brindó ocho asistencias.

Yuriel Celi, el futbolista de la Sub 23, sería uno de los grandes anhelos de Alianza Lima. No obstante, su llegada no será fácil, pues tiene contrato con Cantolao.

Steven Rivadeneyra se ha alzado como uno de los mejores arqueros del campeonato peruano. El actual guardameta de Deportivo Municipal ha sido un objetivo constante de la gerencia de Alianza Lima.