Carlos Tevez: “Pese a la derrota me genera orgullo ser el capitán de este Boca” [VIDEO]

Carlos Tevez, capitán y referente de Boca Juniors, lamentó la eliminación ante River Plate (2-1 en el global) y no poder llegar a la final de la Copa Libertadores 2019, aunque resaltó su orgullo de ser el capitán de este plantel xeneize.

"Es orgullo ver la despedida de la gente porque no todo hincha cuando pierde con su clásico rival y queda afuera tiene la grandeza de despedirte de pie. Entonces genera orgullo ser el capitán e hincha de Boca, es para quitarse el sombrero. Pero duele en el alma no haberle podido dar una alegría", expresó Tevez en conferencia de prensa.

“No llegar a un objetivo en este club hace que se hable muchísimo y es normal. Hoy con el resultado en contra se puede hablar de muchas cosas. Hoy el partido tuvimos que salir a buscar el resultado y es muy difícil hacer un análisis cuando se pierde. No hay reproches y estoy orgulloso de este equipo”, agregó.

Con respecto a sus sentimientos luego de sufrir otra eliminación ante River Plate, ‘el Apache’ dijo: “Las sensaciones me toquen o no estar son de tristeza por no poder llegar a la final pero esto orgulloso del equipo que dejó todo en la cancha y luego del partido nos pudimos abrazar. Eso la gente también lo vio y por eso aplaudió al equipo”.

"En el primer tiempo nos faltó precisión en el último pase o toque. En el segundo tiempo fue ir con más actitud que fútbol. Vi un Boca que quería ganarlo en todo momento y no hay reproches para nadie", concluyó.

Boca Juniors ganó 1-0 a River Plate con gol del venezolano Jan Hurtado pero no le alcanzó para clasificar a la final de la Copa Libertadores 2019, tras la derrota 2-0 conseguida en la ida en el Monumental.

Con información de EFE.