Christian Ramos sobre André Carrillo: “Me quiere expulsar del chat de la Selección, pero he pedido que no lo hagan”

La consigna de Christian Ramos al llegar a Universitario de Deportes a principios del Torneo Clausura era ganar minutos y colocarse en la mira de Ricardo Gareca para defender nuevamente a la Selección Peruana.

Y su saludable relación con los demás jugadores que visten la blanquirroja se deja ver en el chat grupal de WhatssApp que tienen los futbolistas. Sin embargo, en conversación con RPP, Christian Ramos detalló que todavía es parte del grupo en la red social, pero que André Carrillo busca retirarlo.

“Aún sigo en el chat de la Selección Peruana, pero André Carrillo me quiere sacar. Le he pedido a Yoshimar Yotún, quien es el administrador del grupo, que no lo haga”, relató entre risas Christian Ramos.

Christian Ramos

El defensor de Universitario de Deportes ha sido pilar en la zaga del equipo, que hace siete partidos no recibe un gol en contra. “Siempre trabajamos en la defensa primero para estar seguros y mantener el cero y después atacar. Que los de adelante estén tranquilos”, precisó Christian Ramos.

El exjugador de la Selección Peruana y amigo de André Carrillo tiene una sanción temporal en Universitario de Deportes por acumulación de tarjetas amarillas. Por ello, no participará del próximo encuentro contra Cantolao.