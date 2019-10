Fleischman tras los polémicos arbitrajes: “La San Martín incomoda mucho en Primera División” [VIDEO]

La polémica de los arbitrajes en la Liga 1 Movistar parece nunca acabar. En las últimas fechas uno de los clubes que ha expresado que se están viendo perjudicados constantemente es la Universidad San Martín. En el duelo frente a Sport Boys le anularon un gol luego de que el juez de línea acusara posición adelantada. El debate de esta jugada fue analizada en la mesa de Fox Sports Perú donde Eddie Fleischman manifestó que el cuadro de Santa Anita “incomoda mucho en la Primera División”.

Todo inició luego de que Flavio Maestri manifestara que no había nada en contra de la San Martín, esto a raíz de que sus compañeros mencionaran un intento de perjudicar al cuadro ‘santo’.

“¿Tú crees que están direccionados con la San Martín para perjudicarlos?”, lanzó la interrogante el exfutbolista. En el acto, Mauricio Loret de Mola respondió “quiero pensar que no”. Mientras que Eddie Fleischman expresó lo siguiente: “Yo sospecho”.

“San Martín es un equipo que incomoda mucho en la Primera División porque es ordenado, porque lleva bien su contrato, lleva bien sus presupuestos”, añadió el periodista deportivo.

“¿Porque incomoda, lo van a descender?”, replicó Flavio Maestri. “Sí. Porque los clubes que hacen doble contrato, los clubes que no cumplen con jugadores, los que no terminan de pagar deudas y a veces pierden puntos y veces no. Porque la comisión de licencias cada vez tiene menos peso, se sienten incómodos cuando un club cumple inescrupulosamente con lo que tiene que cumplir como San Martín”.

Manteniendo ese enunciado, Maestri expresó de que entonces Sporting Cristal debería cuidarse. Fleischman especificó que el caso de los ‘celestes’ los puntos acumulados le juegan a favor, “pero si estuviera en riesgo (comprometido con la baja), yo sospecharía”, puntualizó.