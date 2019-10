Alan Diez a Ángel Comizzo: “Que no venga a dársela de superdotado” [VIDEO]

Ángel Comizzo se presentó en conferencia de prensa tras el empate de Universitario de Deportes contra la Universidad César Vallejo en Trujillo. Durante su conversación con los periodistas, el entrenador crema mencionó un supuesto artículo 4° del reglamento de la ADFP, lo que no fue del agrado de Alan Diez, presentador de Fox Sports Radio Perú.

“Yo supongo que en el vestuario, al término del partido, su jefe de prensa o su gerente deportivo le habrá dicho ‘si vas a la conferencia di que es el artículo 4°, que indica que no es penal’, porque el profesor Ángel Comizzo tampoco lo sabe, que no venga a dársela de superdotado”, aseguró el periodista de Fox Sports.

Por su parte, Eddie Fleischman señaló que ese reglamento no es de la ADFP sino de la FIFA. “Ese artículo no es del reglamento de la Asociación, sino del reglamento de juego de la FIFA. Y en ese sentido, se indica que no se pitará penal si el balón golpea una mano que no esté situada en una posición antinatural o si la pelota da en la mano o brazo con la que un jugador caído se está apoyando en el suelo”, dijo.

En la conferencia de prensa del pasado 20 de octubre, el DT de Universitario de Deportes fue consultado sobre una polémica jugada de Alejandro Hohberg. Algunos aseguraron que debió cobrarse penal, mientras que otros señalaron lo contrario.

“Con respecto a las protestas, del presunto penal que se supone que no cobró el árbitro, tendrían que leer el artículo 4° de la ADFP sobre la pena de faltas. Léanlo, evalúenlo y después opinan”, dijo Ángel Comizzo.