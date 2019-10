“¿Nos pagan porque esté aquí?", las duras críticas a Beto Da Silva

Beto da Silva fichó por el Real Club Deportivo. El futbolista de la selección peruana arribó en calidad de cedido hasta final de temporada por el club mexicano Tigres UANL. Sin embargo, ‘Bebeto’ no ha tenido los minutos que esperaba.

Beto Da Silva no ha tenido ni un solo minuto en lo que va del mes. Situación que ha disgustado al futbolista de la selección peruana.

“El cinco de octubre, tras ser uno de los descartes de Anquela, Beto da Silva publicó esta historia en Instagram. Hoy, 20 de octubre, tras conocerse que Luis César no cuenta con él para el partido contra el Malaga FC realiza una nueva publicación. Situación muy rara la del peruano”, explicó Aldo Vázquez sobre el delantero.

Beto Da Silva solo ha disputado 16 minutos en los últimos dos meses.

Del otro lado, los hinchas del Deportivo La Coruña se hicieron presentes en Twitter. “Igual por cosas como esta, la fiesta, etc, no juega. No creo que sea por aptitudes, sino por la actitud”, “¡Ufff! Se está rayando con la historias también”, se pudo leer en Twitter sobre Beto da Silva.

“Muy raro su fichaje. Viene de un equipo como parte del acuerdo de la cesión de un jugador a otro equipo, nunca vi un fichaje igual, y además dicho por el director deportivo, su fichaje era por motivos económicos, ¿nos pagan porque esté aquí?”, comentó un hincha del Deportivo La Coruña en Twitter.