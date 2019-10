Deportistas del IPD piden reunirse con Martín Vizcarra

Por: Jesús Yupanqui

Lo que se vivió ayer puede marcar un antes y un después en el deporte nacional. Puede ser el punto de quiebre para corregir los errores del pasado y no despertar del hermoso sueño que significó los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Pese al comunicado enviado por el Instituto Peruano del Deporte, en el que dicho ente aseguró haber quedado nula la separación de 147 atletas del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), ellos decidieron seguir peleando por sus derechos.

En conferencia de prensa, Camila Valle (remo), Paola Mautino y Javier Mc Farlane (atletismo), en representación de sus compañeros afectados, hablaron sobre la carta que emitió el IPD donde declara nula su separación del PAD. Para los deportistas, la misiva que emitió el ente del deporte no tiene sustento legal.

“No se ha solucionado nada, la carta no es legalmente correcta, no procede porque para que se cumpla ese reingreso, la Contraloría debe eliminar la resolución que se emitió para sacar a los deportistas y luego se pueden tomar cartas en el asunto”, indicó Valle tras pedir cambios en el Manual de Indicaciones Metodológicas. “Queremos que se corrijan ciertas cosas que no están bien armadas y se contradicen dentro del manual. Se hizo caso omiso a la totalidad de las normas, lo que causó que fueramos retirados del PAD. La OCI (Órgano de Control Interno) ignoró ciertas normativas, eso no está bien”.

Obtuvieron respuesta

Ante esta denuncia de los atletas, La República conversó con el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sebastián Suito, quien indicó que la reintegración de los deportistas separados del PAD sí tiene sustento legal.

“Lo que yo estoy declarando nulo es lo actuado por la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (antes liderado por Víctor Aspíllaga). La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, me ampara. Los deportistas que fueron separados no fueron evaluados con el informe técnico correspondiente”, señaló Suito.

El mandatario precisó que el Órgano de Control Interno (OCI) emitió un comunicado recomendando a Dinadaf separar a un número de deportistas del PAD por no conseguir medallas en los últimos seis meses, pero la Dirección Nacional de Deporte Afiliado está en la capacidad de omitir esta recomendación. “Tienen la potestad de mantener en el PAD a los deportistas que tienen grandes posibilidades de obtener medallas. EL OCI no es un juez, Ellos solo nos recomiendan”, sostuvo el directivo.

Un solo puño

A raíz de estos problemas, Valle y Mautino dieron a conocer que la idea es crear la Asociación de Deportistas con la única finalidad de hacer respetar sus derechos. Por el momento, es solo un proyecto que cuenta con el respaldo de los 147 atletas separados del PAD y otras figuras del deporte nacional.

“Estamos creando los estatutos, las normas, la estructuración principal. Cuando tengamos todo eso, haremos las elecciones. Estaremos en contacto con el IPD para informarles. Nosotros vamos a invitar a todos los deportistas,no queremos excluir a un deporte. Ellos tendrán un representante en el directorio”, explicó Valle, quien confesó que le gustaría postular a la presidencia de esta asociación.

Asimismo, los deportistas afectados confesaron que enviaron una carta al presidente de la República, Martín Vizcarra, donde solicitaron una reunión con el mandatario junto a la ministra de Educación, Flor Pablo, y el presidente del IPD, Sebastián Suito. Los deportistas solo quieren que su voz sea escuchada y trabajar en conjunto con las autoridades para que el deporte peruano pueda seguir creciendo, por lo que pueden haber novedades en los próximo días.

“Suito no ama al deporte”

- Víctor Aspíllaga, exdirector de la Dirección Nacional de Deporte Afiliado (Dinadaf), indicó que Sebastián Suito tenía conocimiento de la separación de los 147 deportistas del PAD y por el bien del deporte debería renunciar. “Los funcionarios del OCI no son especialistas en deporte y ellos nos hicieron el examen. Suito no ama al deporte”, señaló.