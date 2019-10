Jémez, ¿Advíncula jugará? La contundente respuesta del entrenador del Rayo Vallecano

Paco Jémez, técnico del Rayo Vallecano, no descartó a Luis Advíncula para el partido del próximo sábado contra el Extremadura UD por la Liga Smartbank. El lateral peruano apenas ha entrenado con el plantel después de reincoporarse tras jugar con la selección peruana los amistosos contra Uruguay de doble jornada FIFA.

"Advíncula ha venido un poco más tarde, sólo he le visto hoy, pero está bien. Está acostumbrado a este tipo de viajes. Miraremos opciones ahí. A lo mejor no hay necesidad de forzarle tras jugar dos partidos y después de un viaje largo. Va convocado y decidiremos si contamos con él o que siga Tito, que lo hizo bien el otro día y es una opción muy válida", dijo Jémez en conferencia de prensa luego del partido.

Advíncula, de 29 años, jugó los dos encuentros amistosos frente a Uruguay con derrota en Montevideo por 1-0 y con empate 1-1 en Lima, donde fue protagonista al firmar una gran asistencia para el gol de cabeza anotado por Cristofer Gonzáles.

El Rayo Vallecano visitará al Extremadura UD luego de ganar la fecha pasada al Tenerife por 2-1 con la ausencia de Luis Advíncula y romper la racha que llevaba de cinco partidos consecutivos empatando. Además, el entrenador Jémez espera sumar su primer triunfo de visita en la presente campaña.

"En todos estos empates que hemos tenido he sacado buenas conclusiones, pero tenemos que mirar los merecimientos que hemos hecho. No entiendo por qué el equipo no gana fuera de casa. No sé si será el ambiente o qué, pero no hay excusas. Tenemos que encadenar victorias”, sentenció.