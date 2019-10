WWE Draft 2019: La lista completa de traspasos entre Raw y SmackDown [FOTOS]

WWE estrenó nueva temporada de sus shows Raw y SmackDown en USA y Fox Sports respectivamente, y para darle equilibrio a ambas marcas se realizó el Draft, fichando a las mejores superestrellas.

Draft 2019 - Noche 1 | SmackDown

La primera noche del Draft se realizó en SmackDown bajo la modalidad de “El ganador escoge”. En la primera lucha de la noche, Seth Rollins derrotó a Roman Reigns por descalificación, lo que le permitió a Raw escoger primero.

Round I: Becky Lynch, The O.C. (Karl Anderson, Luke Gallows y el campeón de Estados Unidos AJ Styles) y Drew McIntyre pasaron a Raw. Por su parte, Roman Reigns y Bray Wyatt ficharon con SmackDown.

Round II: Randy Orton, Ricochet y Bobby Lashley fueron a Raw mientras que Sasha Banks y Braun Strowman se lucirán en SmackDown.

INTROMISIÓN EN EL DUELO ENTRE SETH Y ROMAN#WWExFOX | El enfrentamiento entre ambas súper estrellas de WWE tenía en juego un boleto de primera selección para el Draft de WWE y esto pasó... pic.twitter.com/XG6zRc4tSr — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 12 de octubre de 2019

Round III: Alexa Bliss, Natalya y Kevin Owens firman por Raw. Lacey Evans y The Revival fueron traspasados a SmackDown.

Round IV: The Viking Raiders (Ivar y Erik), Nikki Cross y The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) se quedan en Raw mientras que Heavy Machinery y Lucha House Party (Lince Dorado, Kalisto y Gran Metalik) irán a SmackDown.

Hasta el final de la noche I, los luchadores que no hayan sido traspasados eran libres de negociar con la marca que deseen.

Draft 2019 - Noche 2 | Raw

La segunda y última noche del Draft se realizó en Raw. El show lo abrió el primer traspaso, Becky Lynch, que derrotó a Charlotte Flair con un roll up.

Round I: Seth Rollin, Charlotte Flair y su novio Andrade van a Raw mientras que Brock Lesnar y New Day reforzarán a SmackDown.

Round II: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane), Rusev y Aleister Black a RAW. Daniel Bryan y Bayley a SmackDown.

Round III: Cedric Alexander, Humberto Carrillo y Erick Rowan se unen a Raw mientras que el campeón intercontinental Shinsuke Nakamura y Ali irán a SmackDown.

¡EL PRIMER PICK DE LA NOCHE SERÁ PARA RAW! #WWExFOX ¡Clara victoria de Becky Lynch sobre Charlotte Flair! pic.twitter.com/8u098fgCiO — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 15 de octubre de 2019

Round IV: Buddy Murphy, Jinder Mahal y el campeón 24/7 R-Truth ficharon por Raw y Dolph Ziggler & Robert Roode y Carmella se unieron a SmackDown.

Round V: Samoa Joe, Akira Tozawa y Shelton Benjamin a RAW. The Miz y King Corbin a SmackDown.

Round VI: Rey Mysterio, Titus O’Neil y Liv Morgan se unieron a RAW, mientras que Shorty Gable y Elias a SmackDown ficharon por SmackDown.

Draft 2019 - Últimos cambios

A través de su página web, la WWE anunció que las ex campeonas por parejas Alexa Bliss y Nikki Cross dejarán Monday Night RAW para ser parte del elenco de Friday Night SmackDown.

Además, Cesaro y Luke Harper se unirán a SmackDown.

Análisis del Draft 2019

“Sobre las cuerdas”, el podcast de lucha libre de La República analizó el Draft 2019 y decidió cuál es el show más beneficiado. Escúchalo aquí:

Draft 2019 | Resumen:

RAW: Becky Lynch, The O.C. (Luke Gallows y Karl Anderson), AJ Styles (Campeonato de los Estados Unidos de WWE), Drew McIntyre, Randy Orton, Ricochet, Bobby Lashley, Alexa Bliss, Kevin Owens, Natalya, The Viking Raiders (Ivar y Erik), Nikki Cross, The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford), Seth Rollins (Campeonato Universal de WWE), Charlotte Flair, Andrade (con Zelina Vega), The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (Campeonatos Femeninos por Parejas de WWE), Rusev, Aleister Black, Cedric Alexander, Humberto Carrillo, Erick Rowan, Buddy Murphy, Jinder Mahal, R-Truth (Campeonato 24/7 de WWE), Samoa Joe, Akira Tozawa, Shelton Benjamin, Rey Mysterio, Titus O’Neil y Liv Morgan.

SmackDown: Roman Reigns, Bray Wyatt / “The Fiend”, Sasha Banks, Braun Strowman, Lacey Evans, The Revival (Dash Wilder y Scott Dawson), Lucha House Party (Gran Metalik, Kalisto, y Lince Dorado), Heavy Machinery (Otis y Tucker), Brock Lesnar (Campeonato de WWE), The New Day (Kofi Kingston, Big E y Xavier Woods), Daniel Bryan, Bayley (Campeonato de Mujeres de SmackDown), Shinsuke Nakamura (con Sami Zayn - Campeonato Intercontinental de WWE), Ali, Dolph Ziggler y Bobby Roode, Carmella, The Miz, King Corbin, Shorty Gable y Elias.