La tajante advertencia de Mesut Özil sobre el racismo en Alemania

El centrocampista del Arsenal, Mesut Özil, que se retiró de la selección alemana en 2018 asegurando ser víctima de críticas racistas tras tomarse una fotografía con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, opinó este jueves que había “grandes problemas” de racismo en Alemania.

"Hay grandes problemas (de racismo) en Alemania, mira lo que acaba de pasar en Halle", dijo en una larga entrevista concedida a la revista web The Athletic, en referencia al ataque antisemita que provocó dos muertos a principios de mes.

“Desgraciadamente, el racismo ya no es solo un problema de la extrema derecha en este país. Se ha movido al centro de la sociedad”, indicó Mesut Özil.

Özil, 92 veces internacional con la camiseta alemana, volvió a hablar de su ‘divorcio’ con la ‘Mannschaft’, con quien ganó el Mundial 2014, informó AFP.

“Luego del tiempo de reflexión, sé que fue la buena decisión (...) Yo no digo que la gente tenga que quererme, solo mostrar respeto por lo que he hecho por Alemania”, añadió el volante del Arsenal.

“Luego de la foto (donde da su camiseta a Erdogan, de paso en Londres en la primavera boreal de 2018) no me sentí ni respetado ni defendido. Recibía insultos racistas, incluso de responsables políticos y de personalidades públicas, y nadie en la selección dijo ‘¡Eh, parad, es uno de nuestros jugadores, no podéis insultarle así!’. Todo el mundo se calló y dejó hacer”, explicó Mesut Özil.

“Erdogan es el actual presidente de Turquía y yo debo mostrar respeto a esta persona, sea cual sea”, concluyó Mesut Özil.