James Milner: “Messi te hace quedar como un estúpido" [VIDEO]

James Milner, mediocampista de Liverpool de Inglaterra, sorprendió este miércoles al dar una descripción muy particular sobre la manera en que alguien debe marcar a Lionel Messi, a quien le tocó enfrentar en la semifinal de la última edición de la Champions League con los ‘Reds’.

En el 2015 el delantero argentino le hizo un caño a Milner, en esa época jugador del Manchester City, que se viralizó en las redes sociales.

“Messi te hace quedar como un estúpido, es difícil correr rápido con las piernas cerradas, como pude comprobarlo, pero él te obliga a eso”, fueron las palabras que lanzó el volante del Liverpool cuando le consultaron sobre el capitán del Barcelona en una entrevista para BT Sports.

Milner también se refirió a lo ocurrido en la Liga de Campeones, donde el argentino anotó dos goles en la ida, uno de ellos con un magnífico tiro libre.

“Aquel primer partido en Camp Nou no fue un fiel reflejo del encuentro. Pero ya saben, el fútbol a veces non es justo. El disparo de tiro libre que hizo te demuestra el jugador que es, siempre va a ser difícil. La victoria siempre estuvo ahí en la revancha y nos abrió el camino de la final que ganamos, pero el futbolista que es Messi no desaparecerá por ese encuentro en Anfield”, añadió Milner.