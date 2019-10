México 1-0 Argentina Sub 23 EN VIVO vía TUDN: amistoso internacional en el Estadio Hidalgo

México vs. Argentina Sub 23 EN VIVO ONLINE GRATIS se enfrentan HOY EN DIRECTO por el amistoso internacional. La transmisión por Internet del duelo podrás verlo por lo canales de TV: TUDN y Televisa Deportes a partir de las 18:00 horas (horario mexicano) en el estadio ‘Hidalgo’ (Pachuca). Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del partido amistoso México vs. Argentina EN VIVO GRATIS gracias a las señales de TUDN y Televisa Deportes. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de la selección mexicana y argentina, goles, incidencias de los futbolistas y más.

México vs. Argentina Sub 23 EN VIVO: minuto a minuto

México vs. Argentina Sub 23 EN VIVO: Alineaciones confirmadas

México Sub 23:

Argentina Sub 23:

Argentina

México vs. Argentina Sub 22 EN VIVO: Previa

Tras empatar a dos goles el pasado fin de semana, la selección mexicana de fútbol sub 22 afrontará el segundo de dos partidos amistosos ante su par de Argentina.

En el primer round entre ambas delegaciones se registró un controvertible empate en Ciudad de Juárez. El cotejo concluyó ‘caliente’ producto de fuertes entradas y un mal arbitraje que benefició a los aztecas con un penal a favor y un tanto mal anulado a la ‘albiceleste’.

En dicho encuentro, el director técnico Jaime Lozano no pudo contar con gente que era habitual en sus convocatorias, ya que fueron concentrados por el ‘Tri’ mayor para la Liga de Naciones de la Concacaf.

Por su parte, la ‘albiceleste’ se prepara para pelear por un cupo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y lo hace con una base de futbolistas que ya tiene experiencia internacional.

México vs. Argentina Sub 22 EN VIVO: horarios del amistoso internacional

México y Argentina se vuelven a ver las caras en partido amistoso sub 22 con miras a los Preolímpicos de Tokio 2020. Sigue el partido por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

México - 6:00 p. m.

Argentina - 8:00 p. m.

Perú – 6:00 p. m.

Colombia - 6:00 p. m.

Ecuador - 6:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.) - 7:00 p. m.

Venezuela - 7:00 p. m.

Bolivia - 7:00 p. m.

Paraguay - 7:00 p. m.

Chile - 8:00 p. m.

Brasil - 8:00 p. m.

México vs. Argentina Sub 22 EN VIVO: canales para ver el amistoso

En caso que estés interesado por seguir el México vs. Argentina sub 22 EN VIVO previo al Preolímpico Tokio 2020, sigue la guía de canales de acuerdo a tu ubicación. En Latinoamérica el canal que se encargará de televisar el partido de exhibición es TUDN EN DIRECTO.

Costa Rica: TUDN EN VIVO

Salvador: TUDN EN VIVO

Guatemala: TUDN EN VIVO

Honduras: TUDN EN VIVO

México: TUDN, TUDN EN VIVO

Nicaragua: TUDN EN VIVO

Panamá: TUDN EN VIVO

Estadios Unidos: TUDN EN VIVO, TUDN USA

México vs. Argentina Sub 22 EN VIVO: revancha tras bronca

La Selección de México Sub 22 y su similar de Argentina terminaron el partido amistoso del último sábado con una bronca al minuto 80’ después de una expulsión para el delantero Adolfo Gaich. Todo ocurrió en un contragolpe de la Albiceleste en el que Gaich no pudo definir ante el arquero Sebastián Jurado. Sin embargo, el delantero sacó toda su impotencia con una plancha sobre el defensa Joaquín Esquivel. Esto provocó que los jugadores mexicanos le reclamaran al árbitro, quien finalmente expulsó al jugador argentino. Ahí no quedó todo, la molestia se extendió entre ambos equipos y comenzaron los empujones entre jugadores

Cerca de la línea final del campo, el defensa azteca Vladimir Loroña se hizo de palabras con un rival y de inmediato los futbolistas que estaban calentando se metieron a discutir con el zaguero. Esto también motivó a que Jurado tuviera que defender a su compañero. Los cuerpos técnicos de ambos conjuntos se metieron a calmar a los jugadores. Estos amistoso sirven como preparación para los clasificatorios a los Juegos Olímpicos.

México vs. Argentina Sub 22 EN VIVO: estadio dónde se disputará el amistoso

El duelo entre México y Argentina sub 22 a vísperas del Preolímpico Tokio 2020 se disputará en el Estadio Hidalgo, ubicado en la ciudad de Pachuca.

Conoce más del Estadio Hidalgo

El estadio Hidalgo se ubica en la ciudad de Pachuca de Soto, aproximadamente, en el centro de México.

Fue inaugurado el 14 de febrero de 1993 y, a partir de allí, el Club de Fútbol Pachuca trasladó su localía. Anteriormente, lo hacía en el Estadio Revolución Mexicana.

En 2004, la sede de este equipo fue modernizada y reinaugurada, de modo que su capacidad aumentó a 25922 espectadores.

Además de albergar nueve finales de Primera División, el Hidalgo fue anfitrión de seis finales internacionales de CONCACAF y de Copa Sudamericana. También, fue sede de partidos de la Copa Merconorte, Copa Libertadores, Copa Mundial de la FIFA Sub 17, Recopa Sudamericana y de otras instancias de CONCACAF y Copa Sudamericana.

El 4 de octubre de 2004, la Selección Mexicana hizo lo propio cuando venció 7-0 a San Vicente, por la clasificación a la Copa del Mundo Alemania 2006.

La ciudad de Pachuca, con 277.000 habitantes, es la capital del estado de Hidalgo y se ubica a 2600 metros sobre el nivel del mar.