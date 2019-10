DT de San Martín dispara contra la Liga 1 tras polémico arbitraje ante Alianza Lima

La Universidad de San Martín de Porres perdió 3-2 ante Alianza Lima en la fecha 11 del Torneo Clausura 2019 y su permanencia en la Primera División (Liga 1) del fútbol peruano se complica. Al finalizar este encuentro, Carlos Bustos, entrenador del equipo ‘santo’, no se guardó nada y arremetió contra los árbitros y el torneo.

“Los arbitrajes han sido paupérrimos, lo que sucedió en la cancha ha sido de otro reglamento. ¿El arquero puede jugar fue del área con las manos? La jugada no terminó en gol y ni la retrocedió”, dijo el entrenador de la San Martín.

Asimismo, se refirió a la falta que cometió Joazinho Arroé contra un jugador santo. “Jairo Concha viene de una fractura, le meten una plancha impresionante de expulsión al lado del cuarto árbitro y no hubo nada. Eso no tiene nada que ver con el justo triunfo de Alianza Lima, pero desgraciadamente este torneo no es creíble”, agregó.

El entrenador de la San Martín también manifestó un reclamo sobre la devolución de algunos jugadores de la selección peruana Sub 23 a sus respectivos equipos.

“Si hay 26 o 27 jugadores en un equipo, estos se tienen que quedar hasta el final. Algunos equipos son favorecidos y otros no, me queda clarísimo que hay clubes desprotegidos”, concluyó.

Recordemos que la Universidad San Martín se encuentra en una situación sumamente complicada. Los ‘santos’ están penúltimos en la tabla acumulada, lo que los compromete con el descenso.