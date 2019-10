Mantiene la punta: Universitario y Sporting Cristal empataron a 0 en el Monumental

Universitario de Deportes y Sporting Cristal empataron a 0 en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura 2019 de la Liga 1.

Los rimenses intentaron en el primer tiempo, pero la defensa crema resistió. En el segundo tiempo el conjunto dirigido por Comizzo mejoró su juego, aún así no bastó. Los del Rímac impactaron un cabezado en el palo defendido por Carvallo, quien sacó varias.

45′ Finalizó el segundo tiempo

43′ Remata Olivares, Quina se barre y desvía el balón

41′ Entra Christofer Olivares, sale Pacheco

39′ Contragolpe de Universitario, detienen con una falta a De la Cruz

36′ Entra Nilson Loyola por Carlos Lobatón

34′ Amarilla para Sergio Ramos

30′ Tendido Pacheco por choque con Cabanillas

29′ Falta contra De la Cruz. Amarilla para Lobatón por cortar el avance de Universitario

27′ Lobatón cae en el área. Carrillo indica que no hay falta

24′ Tiro libre de Lobatón pasa a centímetro del palo izquierdo de Carvallo

22′ Remate de Barreto desde el mediocampo se va desviado

20′ Universitario triangula, el pase de Guardaderas es largo para Jerson Vásquez

19′ Salva Carvallo ante remate de Calcaterra que se escapó por izquierda

16′ Sale Carlos Olascuaga, entra Cabanillas en Universitario

15′ Amarilla para Martín Távara por falta a De la Cruz

14′ Centro de Lobatón para Pacheco, Carvallo sale atento

11′ Universitario triangula por izquierda pero Palacios intercepta

9′ Tiro libre, cobra Lobatón, se va desviado

7′ Pacheco intenta desde fuera del área. Se va por arriba

2′ Cristal intenta atacar pero los cremas se defienden bien

1′ Universitario arma juego, falta contra Olascuagay Carrillo cobra tiro libre. Coge Solís sin problemas.

Segundo Tiempo

45′ Final del primer tiempo

43′ Palacios cae en el área. Carrillo no cobra falta.

40′ Universitario toca el balón, tomó confianza con el pasar de los minutos en el Monumental

39′ Córner para Universitario. Cobra Olascuaga, agarra sin problemas Solís

38′ Amarilla para Palacios. Alzó la pierna a Jerson Vásquez y le hizo falta

37′ El partido se equilibró. Universitario toma posesión del mediocampo

34′ Cobra Jerson Vásquez, el cabezazo de Ramos sale desviado

32′ Tiro libre para Universitario. Falta de Cazulo contra Nelinho Quina al borde del área

31′ Contra de Cristal, Carvallo vuelve a salvar tras remate de Távara

27′ De la Cruz intenta, pero tres jugadores rimenses lo rodean. Lo tienen bien referenciado.

26′ Cristal sale con facilidad, el mediocampo de los cremas deja espacios

25′ Universitario intenta armar una jugada, pero Cristal presiona rápido

24′ Se salva Universitario. Carvallo defiende tras córner

21′ Centro de Universitario, Solís sostiene el balón sin inconvenientes

19′ Córner y la pelota choca contra el travesaño. Se salva Cristal.

16′ Intenta Pacheco, se va desviado

14′ El medio campo es luchado. Universitario se posiciona mejor.

12′ Cristal, paciente, toca el balón por el medio campo y busca espacios.

10′ Céspedes arranca por izquierda, Guarderas intercepta el pase al área chica.

8′ Otro mano a mano. Sale a cortar Carvallo ante el pase en profundidad.

7′ Cristal intenta armar juego, Universitario se defiende por el momento.

6′ Tiro libre para Cristal, Carvallo coge el balón.

5′ De la Cruz intenta desde fuera del área. Ataja Solís sin problemas.

4′ Salió a cortar Carvallo ante una contra de Cristal, salvó su portería.

4′ Revoredo se impone ante la arremetida de Osorio.

3′ Tiro libre, cobra Lobatón. Despeja Universitario.

2′ Falta de Universitario. El equipo de Comizzo es agresivo en la marca.

1′ Sentido Pacheco en Cristal, recibe atención médica.

Primer tiempo

- !Arrancó el clásico moderno en Ate!

- Los equipos salen al campo. El Monumental está un 80% lleno.

¡En breve comenzará el clásico moderno!

Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO ONLINE por Gol Perú: formaciones del partido

Universitario de Deportes: Carvallo - Velarde, Ramos, Quina, Vásquez - Barreto, Paucar, Guarderas - Olascuaga, De La Cruz y Osorio.

Sporting Cristal: Solís - Madrid, Revoredo, Merlo, Céspedes - Cazulo, Calcaterra, Lobatón, Távara - Pacheco y Palacios.

Antesala Universitario vs. Sporting Cristal

Universitario de Deportes (1° con 23 puntos) recibe a Sporting Cristal en el Estadio Monumental con el objetivo de estirar la ventaja en la punta del Torneo Clausura 2019. El equipo crema llega con varias bajas de futbolistas convocados a la selección peruana, sub 23 y extranjero, y con la vuelta de Alberto Rodríguez luego de un año.

Universitario - convocados

El equipo de Ángel Comizzo no podrá contar con Aldo Corzo, Armando Alfageme, Alejandro Hohberg (selección peruana), Jesús Barco (suspendido y con la Sub 23), Henry Vaca (sub 23 de Bolivia) y Alberto Quintero, que fue desconvocado en Panamá por un desgarre parcial en bíceps femoral de su pierna derecha.

Luego de unas gestiones que realizó el club merengue, el central Brayan Velarde de la Sub 23, que participó en el amistoso que perdió la Blanquirroja por 3-0 ante Colombia en el Miguel Grau del Callao, fue liberado por Nolberto Solano para este encuentro y se perderá el siguiente amistoso de la selección.

Universitario

Universitario viene de empatar sin goles con Sport Boys y sumó su quinto partido consecutivo sin perder, además sigue consolidándose como la mejor defensa del campeonato con solo tres tantos encajados. Ante las bajas, el DT Comizzo incluirá a Emanuel Paucar en el mediocampo y Paulo de la Cruz y Nelson Cabanillas serían los extremos.

“Hemos mejorado mucho en la parte defensiva, no solo los defensas sino todo el equipo. Quien está en el campo trata de hacerlo de la mejor manera. Las expectativas son de conseguir ganar y seguir arriba, será un partido difícil pero con nuestra hinchada en casa queremos ganarlo”, declaró Ramos en conferencia de prensa.

Por su parte, Sporting Cristal (2° con 23 puntos) buscará dar el golpe en el Estadio Monumental para buscar un triunfo que lo consolide en el primer lugar del Torneo Clausura. El conjunto de Manuel Barreto llegará con seis bajas, una de ellas la reciente lesión de Cristian ‘Tití’ Ortiz.

Sporting Cristal - convocados

Patricio Álvarez y Christofer Gonzáles, convocados en la selección peruana y los juveniles Gianfranco Chávez, Jesús Pretell y Kevin Sandoval con la Sub 23 no podrás estar en el duelo contra Universitario. El club ‘rimense’ también hizo las gestiones correspondientes con el equipo de Solano para liberar a Martín Távara y Christopher Olivares.

El cuadro cervecero mantendrá el mismo once que viene de vencer por 3-0 a Real Garcilaso en el Estadio Alberto Gallardo, salvo con la inclusión de Renzo Revoredo en la zaga central por el convocado Chávez.

“Hay bajas importantes en ambos equipos, deberíamos estar todos completos, lo único que deberíamos hablar de fútbol. Entiendo que las normas y las reglas hay que cumplirse, pero eso no quiere decir que sino está bien no se diga nada, cometeríamos un error de no mejorar el torneo”, expresó el DT Manuel Barreto.

Universitario vs. Sporting CristalEN VIVO: Horario del partido por Torneo Clausura 2019

La transmisión del partido Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO, dos clubes que pelean por la punta del Torneo Clausura 2019, comenzará a las 8:00 p. m. (hora en Perú). A continuación, te dejamos los horarios para que no te pierdas este vibrante duelo en el Estadio Monumental:

México: 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.) - 9:00 p.m.

Venezuela - 9:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Paraguay - 9:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Brasil - 10:00 p.m.

España - 3:00 a. m. (domingo 13 de octubre)

Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO HOY: canales que transmitirán el partido por el Torneo Clausura 2019

El partido entre Universitario vs. Sporting Cristal en Perú será transmitido por Gol Perú (canal 14 de Movistar y 714 HD). En el resto de países de América lo podrás seguir a través de Gol TV y Perú Mágico.

Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO por Gol Perú

Narración: Jorge Kieffer

Comentarios: Julián Fernández y Percy Rojas

Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO: posibles alineaciones del partido por Torneo Clausura 2019

Universitario de Deportes: José Carvallo; Brayan Velarde, Christian Ramos, Nelinho Quina, Jersson Vásquez, Enmanuel Paucar, Rafael Guarderas, Barreto, Carlos Olascuaga, Nelson Cabanillas Cabanillas y Anthony Osorio.

Sporting Cristal: Renato Solís; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Martín Távara; Fernando Pacheco, Cristian Palacios y Christopher Olivares.