Solano liberó de la Sub 23 a Brayan Velarde y Martín Távara para el Universitario vs. Cristal

Universitario de Deportes y Sporting Cristal jugarán otro clásico del fútbol peruano este sábado en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Clausura 2019 de la Liga 1 Movistar. Ambos equipos llegan con varias bajas de futbolistas que se encuentran convocados por la selección mayor y sub 23 de cara a los amistosos contra Uruguay y Colombia, respectivamente.

Sin embargo, la ‘U’ realizó una gestión con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y acordaron que el entrenador Nolberto Solano libere al defensa Brayan Velarde para el encuentro contra Cristal. Es decir, el central de 20 años, jugará el amistoso frente a Colombia en el Callao y luego se se pondrá a las órdenes de Ángel Comizzo. La medida también corresponde para Cristal con el mediocampista Martín Távara.

Tras gestión de Universitario, la FPF acordó con Nolberto Solano, DT de la Sub-23, liberar a Brayan Velarde para el partido ante Sporting Cristal. Mañana juega ante Colombia y el viernes se pone a las órdenes de Comizzo. La decisión también es para un jugador de Cristal. pic.twitter.com/prP2kKPUoa — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) October 9, 2019

Tanto Velarde como Távara son piezas fundamentales en Universitario y Sporting Cristal, puesto que, el primero se ha consolidado en la zaga central junto a Nelinho Quina, mientras que el segundo ha sumado varios minutos de titular en la ofensiva rimense.

Recordemos que para este partido, Universitario no contará con Aldo Corzo, Armando Alfageme, Henry Vaca (Bolivia), Jesús Barco (sub 23), convocados por su selección, mientras que Cristal tendrá las bajas de Patricio Álvarez, Christofer González (Selección mayor), Gianfranco Chávez, Jesús Pretell, Christopher Olivares, Kevin Sandoval con la sub 23.

El partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal está programado para este sábado 12 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Monumental. La 'U' es el líder del torneo con 23 puntos, tres más que el equipo de Manuel Barreto quien buscará dar el golpe de visita.