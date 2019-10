Gareca y la contundente respuesta sobre posible suspensión a Guerrero: “No nos preocupa” [VIDEO]

A poco de enfrentar a Uruguay en el primer encuentro de la jornada de amistosos, Ricardo Gareca se refirió al elenco de la selección peruana y de cada elemento que usará este viernes en el partido que se realizará en el Estadio Centenario de Montevideo.

Paolo Guerrero fue una de las principales consultas que recibió el entrenador argentino, y es que, la continuidad de su carrera podría verse afectada por una sanción que tendría por alterarse con el árbitro de un encuentro entre Inter de Porto Alegre y Flamengo.

El castigo de Guerrero ocasionaría su ausencia hasta en 15 partidos, sin embargo Ricardo Gareca manifestó que no es un tema que genere intranquilidad en el comando técnico de la selección peruana, ya que durante su mando, el delantero ha mantenido la cautela.

“Con nosotros Paolo nunca ha tenido un incidente, uno puede tener alguna reacción, yo he sido delantero y también he tenido reacciones. Ojalá que no pase (una posible suspensión) pero no es una preocupación para nosotros. Él maneja muy bien ese tema. Con nosotros algo así no ha sucedido”. enfatizó.

Además, el estratega de la bicolor, sostuvo que el bien ánimo es parte de la concentración de sus muchachos. “Paolo está bien, vino con muchas ganas, veo bien anímicamente a todos los muchachos”, expresó Ricardo Gareca.

En cuanto al partido entre Perú vs. Uruguay indicó que, “Va a servir a ambos para ver cómo estamos. Siempre con Uruguay los partidos son complicados por lo que propone y por su escenario. Ojalá que en la parte ofensiva podamos encontrar más variantes”, sentenció Ricardo Gareca.